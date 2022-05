Aumenta la dificultad para encontrar personal en los sectores de hostelería y construcción

Llega el verano y eso significa la mejor época del año para la hostelería gallega, y de las comarcas. Sea porque se llenan las terrazas de los bares, porque la gente aprovecha el buen tiempo para organizar celebraciones, como bodas, bautizos, y eventos del tipo, o por el gran número de fiestas y verbenas tienen lugar en la zona, el trabajo en este sector se triplica durante la etapa estival, y con él, la demanda de personal.

El problema hoy en día es, para sorpresa de muchos, que no existe suficiente mano de obra para hacer frente a toda la demanda. Dicho con otras palabras: no hay camareros. Pero este no es el único gremio que sufre de la escasez de trabajadores, ya que empresas de fontanería y de la construcción, entre otros, observan las mismas deficiencias desde hace ya unos años.

En el caso de la hostelería, hay varios factores que se pueden relacionar con este fenómeno. Uno de ellos sería el efecto de la pandemia, con todas las consecuencias que esta acarreó, empezando por el confinamiento. Fueron tiempos en los que aquellos que se ganaban la vida por estos medios vivían en la incertidumbre total. Las restricciones horarias, el aforo limitado, o las temporadas de cierres forzosos hicieron que, ante la inestabilidad acusante en el campo hostelero, acudiesen a otras esferas para buscar empleo, como fábricas o comercios.

Así, ahora que la crisis sanitaria se acerca a su fin y estos negocios vuelven pisando fuerte, los que se fueron ya no quieren volver. En este aspecto, el empresario estradense Óscar Rivas, al frente del grupo Valenciaga, cuenta a este medio que “muchos de los que trabajaban en este sector se fueron durante la pandemia, encontraron otros trabajos, y ahora no se reincorporan”.

El siguiente factor que afecta a esta crisis de personal es la edad. Rivas apunta que si bien “antes la mayoría de los camareros eran gente joven, que aprovechaba las vacaciones o los fines de semana para sacar algo de dinero mientras cursaban sus estudios. Ahora no hay gente joven, parece que no se puede trabajar y estudiar al mismo tiempo”. Y es que sus empleados ahora son gente mayor de 40 años, algunos que compaginan esta profesión con otro empleo principal.

Finalmente, otro de los motivos principales que podrían frenar a los habitantes de las comarcas a meterse en este ámbito es el tiempo, ya que las épocas de más trabajo para estos negocios son precisamente en las que el resto de la población está libre: fines de semana, verano, y festivos.

Óscar Rivas es consciente de este gaje del oficio, por ello cuenta que “ofrecemos unas buenas condiciones de trabajo, con salarios competitivos. A día de hoy, un empleado mío que no sepa hacer nada, al que haya que enseñarle todo desde cero, ganará mínimo 10.50 euros la hora. En uno de nuestros establecimientos, A Fonte, los contratos son por 18 horas, sólo los fines de semana, ganando 600 euros y con un mes de vacaciones. Esto cuando yo empecé sería una oferta a la que la gente se lanzaría. Ahora no he recibido ni un currículum”.

Parece, pues, que las condiciones en la hostelería nunca fueron mejores. Y es que ante la falta de personal, que afecta enormemente a la empresa, limitando el volumen de trabajo al que pueden hacer frente, hace que los empleadores busquen de seducir a posibles interesados. En este aspecto, el estradense sostiene que “lo malo es que como no hay gente y hay mucho trabajo, los que se dedican a esto pueden irse a donde quieran, porque encontrarán un puesto. Nosotros tenemos varios casos recientes, de gente que se fue por temas de proximidad, y motivos por el estilo”.

En general, el sector mira con preocupación a los meses venideros, preguntándose si serán capaces de hacer frente al volumen de trabajo que se aproxima con los activos actuales. Pese a ello, si algo bueno se saca de esta situación, es la regularización natural de las condiciones laborales en el gremio.