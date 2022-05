Los Encontros de Música Tradicional de Carboeiro, Silleda, vuelven después de los dos últimos años en los que la situación socio-sanitaria obligó a fragmentar la celebración en pequeñas reuniones. Así, los amantes de la cultura tradicional tienen de nuevo una cita en el Mosteiro para honrar a Santa Ferreña, que tal como aparece en el cartel, ya tiene todo a punto para recibir las cantigas.

Como siempre, el primer sábado de junio, día 4, desde la sesión vermú “hasta que el cuerpo aguante”, Carboeiro vuelve a gritar “viva a xuventude e a xente vella que non morra!”, en una jornada festiva en la que artesanos, bailadoras, músicos, gente dedicada al teatro, y todas aquellas personas fieles a Santa Ferreña que se acerquen a participar, son los auténticos protagonistas.

Antes tendrá lugar la subasta de las andas, en la que será quien más ferreños ofrezca quien tendrá la honra de portar a la santa, seguida de la ceremonia solemne con los oficios correspondientes y reaparición de la coca. En ese momento se abrirá al público la exposición “Coreografías do facer. O traballo feminino nos fondos Henningsen”, en colaboración con el Museo do Pobo Galego. Además de fotografías, la muestra acoge registros fonográficos, y podrán escucharse fragmentos sonoros de la “Fía en Pazo de Ardemil” (1966) y “Gravacións da tasca en Onteiro” (1965). Las imágenes estarán acompañadas en la sala de exposición por las marionetas del fondo de la compañía titiriteira Viravolta, felices de participar en la fiesta mientras siguen a la espera de un hogar que las acoja. Se ofrecerá un almuerzo popular compuesto por empanada, carne ao caldeiro y sobremesa, además de pan, vino o agua y café “con gotas”, todo por 18 euros, así como también opción de menú vegetariano. Los tickets podrán adquirirse in situ y la organización también dispondrá bocadillos y raciones de empanada para reponer fuerzas durante la jornada. No faltará la feria de artesanía con puestos de diversos productos artesanos realizados en piedra, cerámica, cuero, plata, fibras naturales o materiales de desecho en forma de abalorios, instrumentos, complementos o juguetes. Ni faltará tampoco la sesión xogantina de tarde para hacer la digestión con la “Eira xandobeleira”, una ludoteca itinerante que se compone de una colección de juegos para todas las edades elaborados artesanalmente e inspirados en juegos tradicionales de épocas y lugares diversos, dinamizada por Xandobela y Itaca.