El gobierno de Xuntos polo Noso Concello, a propuesta del edil Julio López, no cobrará este año las cuotas a las atracciones de feria que acudan a la Festa do Galo de Curral, que mañana domingo vivirá su día grande. López apunta que “es casi una obligación ayudar en lo posible a este sector, que lo pasó tan mal durante la pandemia. No pudo ejercer su profesión durante estos dos últimos años, y en muchos casos era la única forma de subsistencia que tenían. Por este motivo, el Concello de Vila de Cruces se comprometió con todos los feriantes a no cobrar la cuota “ por la instalación.

Desde la Alcaldía, Luis Taboada encomió la propuesta de su concejal y recalca que “Vila de Cruces es una villa solidaria, que comprende los malos momentos que se vivieron tras la pandemia en todos los sectores que tenían que ver con los eventos y las verbenas”. Ya que comienza a remontar, Cruces quiere aportar su granito de arena con este gesto.