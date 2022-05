En el término municipal de Cerdedo-Cotobade, en la parroquia de Quireza se está tramitando el proyecto de ejecución del parque eólico de Campo das Rosas, que en este momento se encuentra en fase de resolución de los múltiples alegatos presentados. Este proyecto tiene por objeto la construcción de tres aerogeneradores en este ayuntamiento y adicionalmente 5 más en los términos municipales de Campolameiro y A Estrada, con una potencia de 3,45 MW cada uno de ellos.

A mayores de esto, se proyectarán accesos y viales hacia estos parques, así como caminos interiores entre ellos. Por lo que se calcula que el espacio poligonal que ocupará este parque será de ocho kilómetros de longitud por tres kilómetros de ancho.

Por otra parte, el proyecto, que ya ha despertado polémica desde su publicación, vuelve a estar en el punto de mira político.

En esta ocasión, la diputada socialista Paloma Castro acaba de registrar un conjunto de iniciativas en el Parlamento de Galicia para instar a la Xunta a que atienda a las alegaciones presentadas a dicho parque. En concreto, la cuestión que más urge a modificar es la proximidad contemplada entre los aerogeneradores y los núcleos de población, alegando que los datos actualmente registrados en el proyecto a este respecto son inferiores a lo que contempla la moratoria vigente.

En sus iniciativas, Paloma Castro recuerda que existe un gran rechazo por social por la localización prevista para estas instalaciones, ya que se sitúa muy cerca de la parroquia de Cuiña donde existe un pequeño núcleo de población. Precisamente, Castro mantuvo en los días pasados un encuentro con vecinos y vecinas de esta zona, en el que estuvo acompañada de miembros del grupo municipal socialista de Cerdedo-Cotobade.

En este contexto, a empresa Energy Renovables, consciente de que este parque puede causar no sólo una perturbación visual para esta población sino también sonora, por el ruido de los molinos, ofreció a los afectados la posibilidad de cambiar las ventanas de las viviendas. No obstante, Castro incide en que “estas personas no quieren tener sus viviendas insonorizadas, sino seguir viviendo con la tranquilidad que tenían en su parroquia rural”.

En esta línea considera que “lo más apropiado sería aplicar la moratoria aprobada con la Ley de acompañamiento a los presupuestos autonómicos de este año 2022, que amplía la distancia mínima a la que pueden levantarse los molinos de viento de los núcleos de población , y que estipula que a partir de la altura del aerogenerador deberá multiplicarse por cinco. Esto supone que las máquinas nuevas, que se alzan a unos 200 metros del suelo, tendrá que distanciarse un quilómetro de las casas”.

Por ello, el grupo socialista reclama al gobierno gallego que se estimen las alegaciones presentadas al proyecto, y en consecuencia, que se modifique.

Carboeiro pide valorar el impacto global de eólicos

Vecinos de Carboeiro y Saídres vuelven a alegar contra “la invasión de subestaciones y líneas eléctricas de la evacuación de numerosos parques eólicos de Deza y Terra de Montes, que convergen todas en la subestación eléctrica (SET) de 400 kV situada en Carboeiro”. Recuerdan que solo en el último año y medio se presentaron cuatro proyectos de parques eólicos. “Frente a las promotoras que cuentan con todos los medios y una legislación favorable, la vecinanza carece de medios económicos, conocimientos y tiempo”. Están registradas más de 70 alegaciones a la línea de evacuación del parque eólico Monte Festeiros, que contempla una nueva subestación en la zona y una línea más. Es una alegación preventiva, puesto que el estudio de impacto ambiental del proyecto aún no se sometió a exposición pública. En este documento se hace una relación de talladas de todas las infraestructuras previstas y existentes en la zona, para que las administraciones exijan a las promotoras un estudio completo de los efectos acumulativos y sinérgicos de todas estas instalaciones, para que se valore de forma correcta el impacto económico, ambiental y sanitario. “Pedimos esto porque observamos que las promotoras ignoran en sus estudios la existencia de otras infraestructuras” y la previsión de futuras. En un radio de 400 metros habrá cuatro subestaciones: las ya instaladas de SET Silleda de 400 kV y la subestación del ADIF que suministra al tren de alta velocidad entre Ourense y Santiago. Hay otras dos en tramitación: la colectora de evacuación del parquee eólica de distintos eólicos de Deza, y Arelas, de evacuación de varios proyectos de Terra de Montes. Muchas están muy próximas entre sí y además a unas distancias de solo entre 100 y 500 metros de núcleos rurales de estas dos parroquias de Carboeiro y Saídres.

Afectados por la línea de Valdepereira

El DOG publicó ayer la relación de bienes afectados por la Línea de Alta Tensión de 132 kV colectora de las subestaciones de los eólicos Serra do Faro y Valdepereira, que afecta al ayuntamiento de Dozón, así como a los ourensanos de O Irixo, Piñor y San Cristovo de Cea. La relación de afectados forma parte del proceso de información pública de la solicitud de autorización administrativa previa, de la declaración de utilidad pública y de la autorización administrativa de construcción de dicha línea. También se expone la solicitud del proyecto de interés económico y del estudio de impacto ambiental. Hay que recordar que esta línea está siendo debatida en instancias judiciales, tras un recurso de casación por la Xunta. Este parque está promovido por Serra do Faro SL, con domicilio en Ourense. La potencia que pretende evacuar es de 132 kV, de forma aero-subterránea de las subestaciones de Serra do Faro y de Coto Frío, así como con otros 132 kV, de la subestación de Coto Frío y Valdepereira.