Os roteiros literarios volverán percorrer varias cidades e vilas galegas, despois de dous anos de parón pola pandemia. Esta iniciativa, organizada pola Deputación de Pontevedra coa colaboración da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG), pretende dar a coñecer espazos de varias localidades galegas con presenza en certas obras literarias.

Na Estrada, o roteiro literario desenvolverase o 5 de xuño, dende as 11.30 ata as 13.00 horas e estará dirixido polo profesor, sindicalista e historiador local, Xoán Carlos Garrido. O percorrido, que leva por nome “Manuel García Barros, o escenario da súa pluma insubmisa”, iniciarase na Praza do Concello e centrarase en varios lugares de referencia para Garrido, en canto a vida de García Barros. Para participar na xornada, os interesados deberán inscribirse nun formulario que atoparán na web www.depo.gal. Ademais do Roteiro Literario da Estrada, para o que hai dispoñibles 25 prazas, tamén se realizarán outros en Vigo, Bueu, Pontevedra e Cuntis.