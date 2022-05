O Teatro Principal da Estrada acolleu onte a 9º edición da Festa das Palabras. A iniciativa, organizada polos equipos de dinamización lingüística dos centros educativos do municipio, pretende fomentar o uso da lingua galega entre a mocidade e serve como colofón final ó traballo realizado polo alumnado durante todo o curso escolar.

O acto comezou cunha intervención da escritora galega de literatura infantil, Rosalía Morlán, que foi a madriña elixida para a edición deste ano. A continuación, realizouse a entrega de premios do IX Concurso de Micropoemas e microrrelatos que organizan os equipos de dinamización lingüística dos centros escolares. Para poder participar no certame, os micropoemas tiñan que conter a palabra “infinda” e os microrrelatos, a verba “loita”. As dúas aparecen en títulos de obras de Florencio Delgado Gurriarán, o escritor homenaxeado este ano no Día das Letras Galegas.

Os traballos premiados

En total, foron premiados un bo número de alumnos e alumnas de cada centro. No concurso de micropoemas, do Cabada Vázquez premiouse a Melania Riveira, Lara Pena e Fátima Oubelkhir. En Figueiroa, Rubén Collazo, Ignacio Eiras e Sara Sanín. Do Villar Paramá, Estela García, Carmen Freire e Jimena Conde. No colexio de Oca, Miguel Cimadevila, Anxo Couto e Julia Canicoba. No do Foxo, Leyre López, Alonso Neira e Yaiza Mirella. Do Pérez Viondi, premiouse a Sara Docampo, Enzo Mendoza e Irene Campos, mentres que no CPR N. S. de Lourdes, gañaron Martín Calvelo, María Pose e Catuxa Temes, ademais de Gabriel Nogueira e Sofía Maceira. Do Nº1, Marta Correa e Irene Aguirre, do García Barros, Mariana Torrado, Alexandra Paz e Brais Cerviño. Do Losada Diéguez, Nerea Campos, Xabier Ferro e Jonay Pardal.

En microrrelatos, Enzo Arcay, Gema Ovelleiro e Jamila Mehjoub do Cabada Vázquez, Martina Magariños, Clara Otero e Alma Díaz de Figueiroa, Manuel Valencia, Luján Otero e Daniel Ferrero do Villar Paramá e Elvira Valiña, Mara Couto e Julia Canicoba de Oca. No Foxo, Alba Ferro, Daniela Porto e Mariña Fajundes e do Pérez Viondi, Lara González, Noelia Bascuas e Julia Carballo. En Lourdes, Laura Calvelo, Yaiza Fernández, Raúl Bouzón, Sara Couceiro e Breixo Baamonde. Do Nº1, Sara Espiño e Carlota Caramés, do García Barros, Alba Campos, Lara García e Saleta Lueiro. Por último, do Losada Diéguez, gañaron Alba Alvarellos, Claudia Teixeira e Sabela Bragaña.