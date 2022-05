Ejercer como un elemento identificador de las necesidades del mercado laboral en la zona y orientar al alumnado del centro son las premisas principales de las II Xornadas de Emprendemento, Orientación Profesional e FP Dual organizadas por el Viveiro de Empresas del IES Laxeiro de Lalín. En la presentación del programa se coincidió en la oportunidad que para los estudiantes supone que las compañías invitadas, expongan sus necesidades desde una perspectiva doméstica y no generalizada sin elementos de juicio tan concretos. El programa fue desgranado por el coordinador del vivero, José Antonio Rodríguez; el profesor de Mecatrónica y FP Dual del centro Carlos Vidal Vázquez y por el presidente de la Asociación de Empresarios de Deza, Antonio Lamas.

Rodríguez, en primer lugar, agradeció a la patronal dezana la colaboración prestada a este tipo de iniciativas y aprovechó el anuncio de Lamas de no presentarse a la reelección para personalizar en él esta labor. A continuación concretó que en estas jornadas tomarán parte nueve empresa en un programa que se estructura en dos jornadas. La primera está prevista ya para este viernes y arrancará a las 9.00 horas con la recepción de autoridades y la inauguración. Acto seguido se ofrecerá a los participantes la oportunidad de participar en el taller de marketing digital Descubre as últimas tendencias dos negocios da rede. Será impartida por Fernando Rodríguez de la Torre, director de la firma Con C de Comunicación. Centrará su intervención en las oportunidades que ofrecen redes como Facebook o TikTok

Ya a las 10.20 horas la representante de los establecimientos O Refuxio de Merza y Casa con Encanto. La jornada rematará con sendas visitas a las instalaciones de las compañías Densoplast (polígono de Botos) y Tecglass, en el parque empresarial Lalín 2000). José Antonio Rodríguez recordó que una de las inquietudes de la patronal era precisamente que se conociese la realidad de las empresas con visitas in situ. Los recorridos por las instalaciones de las dos factorías se harán en grupos de en torno a 20 alumnos.

Carlos Vidal puso el acento en la relevancia que tiene, dentro del modelo de formación profesional dual, la conexión entre comunidad educativa y empresa. Y sobre todo, ahora que los estudiantes de 4 de ESO o de 2º de Bachillerato deben decidir hacia donde encaminan sus estudios.

El 7 de junio a las 10.00 horas tendrá lugar en el centro una mesa redonda sobre orientación laboral en la que estarán presentes ejecutivos y técnicos de las compañías Inasus, Industrias Guerra, Metaldeza, Toimil y GRI Towers Galicia. El responsable del vivero del Laxeiro indicó que esta propuesta había partido del director de Recursos Humanos de Inasus, David Castro Currás.

Lamas dio por bueno el convenio con el vivero porque va en consonancia con la filosofía de la AED de poner en valor a la empresa y asesorar a los emprendedores en sus proyectos. Aseguró que en la actualidad “sobran licenciados y faltan puestos intermedios” y por eso es fundamental que el alumnado conozca la realidad empresarial de la zona pues así el beneficio se sitúa en dos direcciones, tanto para los jóvenes que buscarán empleo tras formarse y las sociedades tienen más garantías de cubrir sus necesidades de personal.