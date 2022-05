El pasado diciembre, hace apenas cinco meses, O Rodo celebraba una asamblea general para aprobar las cuentas y renovar el consejo rector. Al ser la lista de José Luis Camiñas la única presentada a elecciones, no hubo que acudir a las urnas. La renovación del cargo era por tres años pero, tras meditarlo durante varias semanas, ayer Camiñas anunció su dimisión como presidente, una responsabilidad que ejercía desde abril de 2009, hace 13 años.

Saldrá también del consejo rector, que deberá decidir en próximas reuniones quién releva a Camiñas. El vicepresidente actual es Jesús María Vázquez, mientras que Alberte Lamazares ejerce de secretario. El aún presidente ya anuncia que va a ser una transición ejemplar, como la que hubo en 2009 cuando su antecesor, José Vence, dejó la presidencia para asumir la Alcaldía de Rodeiro y Camiñas fue proclamado por unanimidad para encabezar O Rodo.

"Dejé de lado aficiones como ver los partidos del Barça o jugar a las cartas con los amigos"

Es consciente de que al decidir esta dimisión “igual se aceleró la retirada, pero me tocaba, porque necesito un respiro. No dimito porque me falten fuerzas, sino porque necesito eso, un respiro, una desconexión”. Asegura que en estos 13 años trató a O Rodo como si fuera su propio hijo. Y como todo vástago, le ocupó gran parte de su tiempo, hasta el punto de dejar de lado aficiones “como ver los partidos del Barça, del que ya ni sé la alineación actual, o jugar a las cartas con los amigos”.

Oficial dentro de un mes

La dimisión de Camiñas será oficial en una asamblea justo dentro de un mes, el 25 de junio (a las 11.30 horas en primera convocatoria, en la sede de O Rodo). La sesión servirá también para abordar las cuentas del año pasado, donde O Rodo facturó 6 millones de euros, “y es probable que en este 2022 llegue a los 9 millones” debido sobre todo al encarecimiento del alimento y productos animales. La facturación de O Rodo va a triplicar la que tenía en 2009, y demuestra además el peso que tiene esta cooperativa dentro de Xuncoga, la única cooperativa de segundo grado de la comarca: O Rodo supone el 40% de las ventas totales de Xuncoga.

A falta de concretar estos datos, Camiñas se va con la conciencia tranquila y la satisfacción del trabajo bien hecho. “O Rodo queda en una situación económica muy buena, de hierro” y añade que si bien ahora sale del consejo rector y se centrará en su explotación “voy a estar cuando y donde se me vea útil”

¿Regreso a la política?

Camiñas lleva 13 años al frente de O Rodo, pero no es el presidente más longevo. Esa distinción le corresponde a su antecesor, José Vence, que estuvo 20 años en el cargo. Decíamos que Vence salió de O Rodo para centrarse en la Alcaldía de Rodeiro, durante el gobierno bipartito. José Luis Camiñas también estuvo en política local como concejal del PSOE, hasta 2015. Ese año, cerraba la candidatura socialista, y ya no apareció en la lista. Preguntado por si esta retirada obedece a un regreso a la arena política, ahora mismo tiene claro que no, “pero no sé si dentro de seis meses volveré”, afirma.

Haciendo balance de su gestión en O Rodo, la cooperativa queda con 360 socios (unos 250 activos), una gasolinera inaugurada en 2018 que ha sido “un éxito rotundo” y una ampliación de instalaciones muy necesaria para albergar las máquinas. En esta primera despedida, Camiñas quiere agradecer la confianza depositada en él cuando fue propuesto presidente en 2009, así como el respeto que siempre le mostraron trabajadores y socios.