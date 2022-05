Madrid acogió el pasado fin de semana la disputa de la Copa de España organizada por la Asociación Española de Culturismo Natural, un evento que contó con la participación de varios deportistas de las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes. Entre ellos destacó la actuación de José Riádigos. El lalinense terminó la competición con dos platas. Una de ellas en la categoría -70 kilos de Culturismo sénior y la otra en Classic Physique.

El deportista dezano puso en valor especialmente el resultado en la segunda de las categorías, en donde había un gran nivel entre los participantes y todo estuvo muy apretado hasta el final. “Estoy orgulloso de mí y muy contento por estos resultados. Ahora me toca seguir trabajando porque dentro de dos semanas estaré en Valencia en el Campeonato de España Internacional. El objetivo es llegar en las mejores condiciones posibles”, manifestó el culturista.

En ese Nacional de Valencia, clasificatorio para el Internacional de Francia, también estará la estradense Dori Carbia, quien el pasado sábado disputó la Copa de España dentro de la categoría de Bikini.La pupila de Miguel Pereira Pola terminó la competición en un meritorio cuarto puesto. “Estoy muy satisfecha. La verdad es que no me lo creía porque no contaba quedar tan arriba. Sabía que iba muy bien pero también había mucho nivel”.

Dori Carbia