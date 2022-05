La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, comprometió su apoyo a la sanidad pública y al sector agroganadero de Deza durante el encuentro abierto que mantuvo ayer en Lalín con vecinos y tejido asociativo. La cita se enmarca en la ronda de contactos sociales que la formación nacionalista está desarrollando para conocer de primera mano “cuáles son las necesidades y las preocupaciones” de la ciudadanía en los pequeños y medianos concellos e incorporarlas al programa municipal marco que presentará de cara a las elecciones de 2023.

Acompañada por el concejal Francisco Vilariño, Pontón puso a Lalín y su comarca como “ejemplo del potencial que hay en el interior y en el rural”, con una capacidad que, tal como subrayó, “necesita tanto en la Xunta como en el concello un gobierno que, en vez de restar, sume, que en lugar de buscar culpables, busque soluciones y que dé alternativas”. Así, en el ámbito de la sanidad, apuntó dos urgencias para la zona: la ambulancia medicalizada y el nuevo centro de salud integrado. “Es impresentable políticamente que Deza no cuente con una segunda ambulancia con soporte vital avanzado, a pesar de que se prometió a la ciudadanía e incluso se le mintió, porque sigue sin contar con este recurso necesario para la mejora de la atención primaria y salvar vidas”, afirmó la líder nacionalista, que lo tiene claro: “Es una deuda que hay que saldar con la ciudadanía de toda la comarca”. De igual modo, consideró una burla que el prometido centro sanitario, que tenía que estar listo en 2019, siga siendo “una promesa que no se materializa” e incidió en la urgencia, no solo de la infraestructura, sino de su completa dotación con “más especialidades y más personal, porque seguimos con una atención primaria colapsada”.

Durante su alocución en la Praza da Igrexa de Lalín, Pontón defendió la necesidad de fortalecer el sector agroganadero de Deza con una apuesta clara por la formación y la innovación. En este sentido, propuso que la comarca cuente con ciclos formativos dirigidos al sector para aprovechar al máximo su potencial. En la misma línea, abogó por generar más industria alrededor de la producción agropecuaria, basada en una apuesta innovadora estratégica para crear una industria transformadora que aporte “más valor añadido” y que dé “más oportunidades a la gente joven”.

Eólicos y autopista

La líder de la oposición en Galicia puso también el foco en “el boom eólico depredador” que está teniendo una amplia respuesta social en Deza. Apuntó que ya se ha dirigido al presidente de la Xunta para intentar alcanzar un gran acuerdo de país para parar ese boom y “poner la energía eólica al servicio del país, respetando el medio rural y sin que suponga inviabilizar las actividades agrarias que son estragéticas para el rural”.

Por último, Ana Pontón comprometió el trabajo del Bloque en el Congreso para lograr, como mínimo, una rebaja del peaje de la autopista Santiago-Lalín. Su objetivo final es tener vías “que no supongan un sablazo” y “una movilidad en la que los criterios económicos no discriminen a las personas”.