La Concellería de Sanidade de Lalín pondrá en marcha una campaña de desratización en las calles del casco urbano, para controlar los roedores de la red de sumideros. La concejala, Carmen Canda, explica que esta red ya se somete a controles periódicos a lo largo del año, mediante campañas que pone en marcha una empresa. En estas tareas de desratización se emplean productos biocidas autorizados por Sanidade para mantener a raya este tipo de plagas. También está previsto acometer una profunda tarea de limpieza de contenedores.

La nueva campaña se anuncia tras la proliferación de ratas en las últimas jornadas en las calles más próximas a Monte Faro, donde se están realizando trabajos de humanización desde finales de abril. En algunos locales de la calle paralela, Alcalde Ferreiro, incluso entraron roedores a plena luz del día. Roberto Álvarez, de la tienda de ropa Baroncell, explica que “maté una a escobazos y otra se me escapó”. Los animales están tan acostumbrados a la presencia humana, o buscan un escondite de forma tan desesperada, que no les importa ser vistos a plena luz del día. “Una se me metió en la tienda sobre las 18.30 horas, y la otra en torno a las 16.00. Ya no puedo tener la puerta del comercio abierta”, explica el conocido jugador de balonmano.

Álvarez, tras divisar también algunos roedores merodeando por la Praza da Igrexa, decidió contactar este mismo miércoles con el Concello y trasladarle el problema a la concejala, que le comunicó que iba a tomar medidas de forma inmediata, como acaba de anunciar. Y el comercio de ropa de la familia de Álvarez no es el único afectado. En la cercana calle Pintor Colmeiro, desde el bar Siglo XXI indican que sí han visto varios ejemplares desde hace unas semanas, incluso algunos muertos, en la propia calle. En ambos casos, indican que se trata de animales de notables dimensiones.

No debemos olvidar que Monte Faro y Alcalde Ferreiro están comunicadas por unas galerías, comerciales, Luis Rivas. De ahí la preocupación de los negocios y de los vecinos que residen en la segunda rúa. Por el momento, algunos locales de estas galerías no han padecido la incursión de roedores en su interior, pero recuerdan que “años atrás, tuvimos una inquilina en el almacén”, apuntan desde Electricidad Femán.

No es la primera vez que trabajos en una zona movilizan a las poblaciones de roedores de una red de sumideros. Ocurre en Lalín y en cualquier parte. Hace más de 20 años proliferó la presencia de ratas en la rúa Arenal, debido a las obras en la zona trasera de las viviendas así como en el Pontiñas. En 2003 los roedores también se dejaron ver por las calles C y D, causando también alarma entre los residentes y los negocios.

Alimento y muerte

El control de las plagas de roedores es necesario, teniendo en cuenta que las ratas pueden transmitir salmonelosis, la peste o leptospirosis. Pero es que además pueden reproducirse hasta 13 veces al año, con hasta 14 crías por camada. Y encima, si una muere, el resto la olfatea para averiguar qué ha comido y así dejar de consumir ese alimento.