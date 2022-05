Una usuaria del ambulatorio de Lalín afectada por una enfermedad de índole psiquiátrico denuncia lo que considera un caso de negligencia por parte de los sanitarios que la atendieron el pasado miércoles cuando se presentó en las instalaciones del PAC. “Tenía cita con mi doctora por un tema psiquiátrico, no apareció la médica y tampoco me dejaron ver a otro médico”, explica mientras subraya la indefensión que tuvo que sufrir durante todo el tiempo en que no pudo medicarse. Su relato continúa indicando que “pedí cita para que me dieran la medicación porque sin ella evidentemente no estoy bien. No me la dieron y me dijeron que fuera a una farmacia con un informe que no tenía. Volví a la tarde y por fin me llamaron al día siguiente (por el jueves) después de dos días sin medicarme”. La mujer asegura que la llamaron “para decirme que me ven el lunes después de todo este tiempo sin poder tomar la medicación que necesito”. En este sentido, también asegura que “menos mal que no tengo tendencias suicidas porque sino después pasan las cosas que desgraciadamente pasan y uno no se extraña. Hay que tener en cuenta que dos días sin medicación para una persona con un problema psiquiátrico es algo impensable”.