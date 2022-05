El Novo Mercado de A Estrada acogió ayer la presentación de la Feira da Sidra, que se volverá a celebrar el próximo mes, después de dos años en suspensión por la pandemia. La 9º edición del certamen se ejecutará el 4 de junio y contará con la participación de 21 lagares diferentes. La mayoría serán españoles, pero la Feira da Sidra también atraerá a productores de Francia, Inglaterra, Alemania y Portugal.

Durante la presentación del evento, José López, alcalde de A Estrada, destacó la importancia del festejo “en cada una de las 51 parroquias” de un municipio que, “desde siempre”, tuvo una gran tradición sidrera, recuperada poco a poco en la actualidad. El regidor local, que estuvo acompañado por el gerente de GDR Pontevedra Norte, Ramiro Ruibal, y por representantes de varias sidrerías estradenses, se mostró “con muchas ganas” de poder organizar un evento “de estas características”, porque es sinónimo de que se está viviendo una “vuelta a la normalidad”, después de dos años aciagos para todas las celebraciones de este tipo.

La presentación de la IX Feira da Sidra estuvo acompañada de un “showcooking” que corrió a cargo del Álex Iglesias, del Restaurante Cabanas de Lalín. El chef mostró diferentes usos de la sidra en el ámbito gastronómico, elaborando un menú que incluyó un salmón marinado de primer plato, una calderada de raya como segundo y una refrescante “caipisidra”, como broche final. Tanto los dos platos, como la caipirinha incorporaron una buena dosis de sidra para su preparación.

Programa de la Feira da Sidra

La novena edición de la Feira da Sidra será, al igual que sucedió con la Festa do Salmón, prácticamente idéntica a las que se celebraban antes de la pandemia. La jornada arrancará a las 12.00 horas, con la tradicional degustación popular en la Praza do Concello. En el evento estarán las firmas estradenses Peroja, L. P., Camino y Ribela, además de las sidrerías gallegas Cfea Guísamo, Andina PS, Val de Traba y Maeloc. Dentro del ámbito estatal, participarán las marcas Guerrilla Importes, Sidra Kuartago, Cabueñes, Solleiro, Carral, Somarroza, Astarbe y Bereziartua. Por último, la representación internacional se completará con la presencia de la portuguesa Sidrada, L’Maitre y Manoir du Kinkiz, que vendrán desde Francia, Burrow Hill, de Inglaterra, y Kelterei Heil, que tiene su sede en Alemania. Durante la degustación popular, el conocido grupo musical A Roda amenizará la fiesta con su actuación.

En horario vespertino, a partir de las 19.00 horas se reanudará la cata de sidra, hasta que se acaben todas las existencias. Además, se entregará el “Grolo de Ouro”, como homenaje a una persona representativa del sector sidrero, de la que aún no se conoce el nombre. En horario de tarde, el hilo musical correrá a cargo de la agrupación La Quinkillada. Al igual que en ediciones anteriores, para participar en la degustación los asistentes deberán comprar un vaso conmemorativo de esta IX edición y lo podrán llenar tantas veces como quieran. Aunque no está definido oficialmente, los sidreros están considerando no subir el precio de otros años y vender el vaso por 5 euros.