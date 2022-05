El Partido Popular de Agolada afirma que el pleno municipal celebrado el lunes vino a ratificar la “nula cintura política” del alcalde, Luis Calvo, a quien acusa de querer instaurar “una dictadura en la cual solo se haga lo que él dice y cuando él lo dice”. Considera que la convocatoria “por sorpresa” de la sesión, quince días antes de lo que tocaba, tenía como fin impedir que la oposición presentara propuestas en plazo, como una moción de apoyo a las comisiones de fiestas y agrupaciones de música locales. “Ni se dignó a escucharnos porque nada que no se le ocurra a él puede tener cabida en Agolada”, lamenta su portavoz, Carmen Seijas.

Pone de manifiesto que “el caciquismo” del regidor llega a tal punto que “ya ni se preocupa de negarlo”, como en la comparecencia por el despido improcedente del aparejador municipal “para contratar al número 2 de su partido en Lalín en las últimas municipales”. Tilda la comparecencia de Calvo de “esperpéntica”, pues no respondió pregunta alguna y “solo acertó a decir que la justicia se equivoca y que él tiene razón”.

El PP sostiene que en el pleno se evidenció que la gestión económica del actual gobierno es “nefasta y abocará a Agolada a la ruina si las próximas elecciones no lo remedian antes”. Seijas indica que el alcalde “solo gasta y gasta” pero no cumple sus obligaciones con los proveedores, lo que ha desembocado en varias reclamaciones judiciales. Así, en la sesión se aprobaron 180.000 euros de facturas apiladas en cajones desde hace más de seis meses, alguna casi un año, como la de la Banda Municipal por las fiestas de San Pedro de 2021, “por sabe Dios qué motivo o venganza”, mientras que las charangas que él trajo “cobraron de inmediato”. “Tiene a empresas y autónomos sin cobrar con la que está cayendo; eso sí, él y su equipo cobran al día”, declara la concejala popular. En la liquidación del año pasado se pudo ver como acabó con solo 19.000 euros en las cuentas, cuando el ejecutivo anterior había dejado medio millón, o como dilapidó ya la mitad de los 800.000 euros de remanentes, en “una política de gastar por gastar, ya que al pueblo no se le nota nada”.