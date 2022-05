El coordinador de Compromiso por Lalín, Rafael Cuíña, replica al representante de Comisiones Obreras José Luis García Pedrosa que no se dejará amedrentar y le echa en cara que se permitiese insultar a empleados municipales como la interventora y el secretario. “Está desesperado por sacar adelante el convenio laboral al margen de la legalidad administrativa porque de no aprobarse este año el próximo gobierno no lo hará son los informes pertinentes. “Que me insulte Pedrosa llamándome ignorante hasta me hace gracia, soy político y tengo donde llevarlas, pero a trabajadores decentes no se lo voy a permitir; Crespo se acobarda, yo, no”.