Cinco de cada cien turismos circula sin ITV

Casi 2.500 de los turismos matriculados en los nueve municipios de las comarcas circula sin la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en vigor, dato que supone que en esta situación estén cinco de cada cien unidades. Con el lema, Si no pasas, pásala, la Dirección General de Tráfico (DGT) lanzó recientemente una campaña que pretende hacer llegar un mensaje claro: la inspección técnica no es un mero trámite, sino una acción de “responsabilidad social que salva vidas”: No obstante, los últimos datos de la DGT referidos a Deza y Tabeirós-Montes nos indican que del parque absoluto de 45.872 turismos, 2.492 obviaron el requerimiento de superar la inspección técnica.

Por municipios, A Estrada es el territorio en el que sus conductores más respetan la normativa pues los coches sin ITV suponen el 4,70 del total, mientras que en el otro extremo se sitúa Dozón, donde el porcentaje es tres puntos superior. Los porcentajes de turismos sin inspección en los restantes municipios es el siguiente: Lalín (5,6), Silleda (5,9), Vila de Cruces (5,3), Rodeiro (4,9), Agolada (5,8), Forcarei (5,7) y el 6,7 en Cerdedo-Cotobade. En el informe de Tráfico, referido al año 2020, también se desglosan las motocicletas que circulan sin la pegatina identificativa de haber superado la revisión obligatoria en una estación autorizada. En este caso llama la atención un dato: algo más del 20% de las máquinas carece de ITV y en municipios como Dozón este porcentaje se eleva hasta cuatro de cada diez. Estamos hablando de un volumen de motos muy elevado ya que suponen 750 de las 3.620 totales. Pero además de turismos y motocicletas en las dos comarcas constan otros 1.665 vehículos que no pasaron la inspección. En este registro se incluyen camiones, furgonetas y ciclomotores. El completo informe de la DGT analiza otras variables como el número de conductores por sexos o el parque de vehículos desglosado por tipos o la antigüedad media de los mismos. De estos datos se deduce que, en el caso de los turismos, el patrón principal nos muestra que los automóviles dados de alta en la zona tienen un promedio de 13,7 años. Por ayuntamientos los números son los siguientes: Lalín (13 años), Silleda (13,4), Vila de Cruces (13,4), Rodeiro (14), Agolada (13,8), Dozón (14), A Estrada (13), Forcarei (13,4) y Cerdedo-Cotobade (14,8). Si analizamos el fenómeno contrario, es decir, los casos de turismos más nuevos y que tienen menos de cuatro años el censo total es de 4.072 unidades; es decir, menos del 9% del total. Un porcentaje más reducido existe en el caso de las motocicletas, pues suponen siete de cada cien. El 8% de las furgonetas también tiene menos de cuatro años y en esta situación están 222 de los 4.557 camiones. En otro orden de cosas, los censos de Tráfico determinan que en las dos comarcas hay 45.230 personas con carné de conducir, de los que 24.903 son varones, y las restantes 20.307, mujeres. Ellas son todavía más minoritarias en los concellos menos poblados como Dozón, Rodeiro y Agolada. En cinco años el número de conductores aumentó en 701 casos, aunque no estamos ante una subida homogénea sino que la caída demográfica también repercute en este fenómeno. Es más, Lalín y Silleda son los únicos ayuntamientos donde aumentaron los carnés de conducir entre 2015 y 2020. Más multas y puntos en el primer año de la pandemia Tres son los ayuntamientos de las comarcas –Lalín, A Estrada y Silleda– que tienen un convenio con la DGT en materia de sanciones impuestas por sus agrupaciones de la Policía Local. Estas actuaciones llevadas a cabo por los cuerpos municipales locales también se computan anualmente. En el transcurso de 2020, primer año de la pandemia, en las tres localidades sus policías impusieron un total de 76 sanciones que conllevaban la detracción de 265 puntos. Es un balance más abultado que el que dejó el curso precedente, cuando habían sido 54 multas y 204 puntos retirados. Lalín es el ayuntamiento en que sus agentes municipales más han trabajado en el control de las infracciones o al menos así se deduce del registro de exactamente 56 sanciones, que culminaron con la propuesta de detracción de 188 puntos. No ir provisto de mecanismos de seguridad como cinturón o casco son mayoritarias y totalizan 36 multas. Las demás se desglosan del siguiente modo: alcohol (2), uso del móvil (10), y siete que no figuran con un epígrafe definido. Por consumo de drogas no hubo casos en ninguno de los tres municipios de la zona. Las 17 sanciones contabilizadas en A Estrada acarrearon la retirada de 68 puntos. Alcohol (1), móvil (4), semáforos (5) y 7 sin objeto especificado completan el listado. Las tres multas propuestas por la Policía Local de Silleda (2 por uso del móvil y una por no usar el cinturón o el casco) supusieron la detracción de 9 puntos.