El BNG de Silleda exigió al Concello que el alcalde de la localidad, Manuel Cuiña, debe salir de la mesa de contratación y procurar que las valoraciones sean emitidas por técnicos municipales. Esta reclamación surge después de lo ocurrido con la licitación del contrato de la basura y para buscar “mayor transparencia en las adjudicaciones públicas”.

No es la primera vez que la agrupación nacionalista emite esta demanda, puesto que el grupo considera que existe un posible conflicto de intereses. En concreto, el BNG denuncia que “en la mayoría de licitaciones” está “concurriendo una empresa con una presunta vinculación contractual” con la firma de transportes propiedad de Manuel Cuiña. Esta reclamación ya fue llevada a pleno en varias ocasiones, provocando varios enfrentamientos entre los diferentes grupos políticos, al negarse el alcalde a la posibilidad de salir de la mesa de contratación. Cuiña alegó que las valoraciones emitidas provenían de técnicos en la materia. Después de lo sucedido en la “larga y tardía” licitación del contrato de la basura, el BNG señala que “es preciso contar sólo con técnicos municipales” para este tipo de valoraciones. Los nacionalistas denuncian que, cuando se inició este expediente, la concejala del BNG solicitó un informe al Concello sobre la posible existencia de un conflicto de intereses, no sólo en la persona del alcalde, si no también por parte del técnico que emitía los juicios de valor. La agrupación nacionalista lamentó que, a día de hoy, esta solicitud todavía no recibió ningún tipo de respuesta.

El BNG destaca la existencia de una ley de incompatibilidades “muy rigurosa para el personal de las administraciones públicas” que debería ser “extensible a técnicos externos que van a condicionar el voto” de la mesa de contratación. Los nacionalistas estiman que “la misma obligación de un receptor de ayudas municipales de firmar declaraciones sobre la incompatibilidad de las ayudas”, debería también estar presente para un técnico del Concello para la valoración de las propuestas. Para el BNG, la “demora en licitar ese contrato” y “las prisas del gobierno municipal” para su concesión, son, para los nacionalistas, factores que convierten esta licitación en “un ejemplo de muy mala gestión”. Ante esta situación, la agrupación nacionalista insiste en la redacción del informe solicitado y pide añadir a un concejal de la oposición a la mesa de contrataciones.