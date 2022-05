Debido á previsión de choiva, o Serán das Letras que programa para hoxe o Concello de Lalín polo Día das Letras Galegas non será na Carballeira do Rodo, senón na carpa instalada no Campo da Feira. As actividades comezan ás 12.00 horas cun obradoiro de técnica de castañetas no baile tradicional, para despois dar paso a unha sesión vermú. Pola tarde, Celso Fernández Sanmartín será o mestre de cerimonias da actuación de diversos grupos de música tradicional: Ailola; Ponte da Prata de Botos; Os Trasnos de Doade; Os Dezas de Moneiras; Asociación Grupo de Gaitas Repenicando e Carballo da Manteiga.