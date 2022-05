Lalín continúa coa súa programación lúdica das fins de semana e este sábado a carpa instalada no Campo da Feira convertirase no escenario dunha actuación de dúas orquestras consolidadas dende hai anos no panorama verbeneiro galego: El Combo Dominicano e Olympus. As entradas custan 5 euros e poden mercarse de forma anticipada no sitio web de woutik. O espectáculo comezará a partir das 22.00 horas.