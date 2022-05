La basura preocupa en el rural estradense

Recientemente los vecinos de A Estrada que habitan en su rural han manifestado su descontento por diferentes vías con la gestión de residuos que se realiza en estas zonas.

Los dos principales motivos son los siguientes: los retrasos en la recogida de algunos contenedores, la falta de opciones suficientes para reciclar.

En esta línea, la mayor parte de núcleos rurales cuentan, como mínimo, con un contenedor verde, para residuos orgánicos, y uno amarillo, para plásticos y tetra bricks. Los primeros están gestionados por el Concello, por lo que lo habitual es que su recogida se eficaz y puntual. El problema es el famoso contenedor amarillo, cuya gestión a día de hoy está a cargo de una empresa privada.

Algunas de las parroquias estradenses han afirmado que, este mismo mes, no hubo descarga de los contenedores durante unos quince días, lo que conllevó una acumulación de bolsas de basura en la zona. Por ese motivo, algunos particulares decidieron llevar las quejas a las redes sociales, en las que explicaban que muchas de las bolsas quedaba esparcidas por el suelo, o eran rotas y transportadas por animales que dejaban residuos por las cunetas y los caminos.

En este aspecto, el responsable municipal Juan Constenla aseguró que “el servicio está en proceso de ser licitado otra vez. En la actualidad estamos elaborando los pliegos”, por lo que cabe esperar un cambio en la gestión. No obstante, Constenla admite no estar al tanto de las circunstancias bajo las que se produjo este retraso, y comentó que “me pondré en contacto con la empresa para averiguar porqué sucedió, y asegurarme de que no sucede de nuevo”.

Pese a ello, los habitantes del rural se muestran escépticos. Desde Codeseda, un vecino explica que “no es una vez, esta situación se da con mucha frecuencia”. Este va un paso más allá y añade que “otro problema es que cuando caen bolsas, la empresa no las recoge, sólo se lleva lo que está en el contenedor. Esto deja un montón de basura que se queda entre la maleza o detrás de los contenedores. Estaría bien que como limpian el núcleo urbano todos los días, se pasaran por aquí a recoger lo que los trabajadores de la empresa no recogen”.

Precisamente en Codeseda se da una situación relacionada con la basura, que no tiene que ver con las denunciadas en redes sociales últimamente. Este vecino explica que “pusieron algunas papeleras cerca del parque, pero casi nunca las vacían. Cuando se llenan tienen que ser los propios vecinos los que cambian las bolsas, y no debería de ser así”.

Por otra parte, la segunda cuestión que más molestias protagonizaba era la falta de contenedores para reciclar. La mayor parte del rural tiene sólo el container amarillo y el verde, pero si necesitan deshacerse de vidrio o papel, deben desplazarse a otros núcleos o mismo a la villa. Por ello, muchos reflexionaban acerca de la contrariedad de pedir a la comunidad que recicle, cuando no se le pone al alcance los medios para hacerlo. A este aspecto Constenla también comentó que pronto se incluirían más opciones de separación de residuos en las parroquias estradenses.