A Asociación Cultural Vagalumes, integrante da plataforma Queremos Galego! levou a cabo onte ás 20.30 horas no MOME de A Estrada unha charla informativa sobre a situación do galego no sector audiovisual, profundizando no risco que esta ten de ser excluida tras coñecerse os pormenores da nova lei que regula esta industria.