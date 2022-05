El coordinador de Compromiso por Lalín, Rafael Cuíña, propone al alcalde, José Crespo, “un debate mano a mano en el auditorio delante de los vecinos” para analizar lo que el mandatario prometió en su programa y lo que hizo, y también está dispuesto a incluir lo que el cuatripartito materializó. “Lo podemos hacer a la vuelta del viaje a Argentina, ahora que nuestra relación es cordial, porque es mucho más fácil llevarse bien con Crespo si el alcalde es él”.

Plantea que ambos se sometiesen a preguntas consensuadas “para que no haya dudas sobre la tendencia política”. Entiende que sería un ejercicio de transparencia ante el pueblo y ejemplo para otros concellos. “Tiene tiempo para prepararlo con su equipo, porque va a ser muy rápido hacerlo ante un gobierno que deja ocho millones sin ejecutar y que solo remata lo conseguido por el gobierno anterior”. Añade que, como aseguró, el cuatripartito solo hizo dos calles mal ejecutadas, podría dejarlo en evidencia. “Que ponga hora y día, así acabamos con acusaciones de humo y de lo que se hizo y lo que no. Solo pongo una condición: que haya un moderador, para que no hable en bucle todo el tiempo y se hable de más temas que del Cocido”.