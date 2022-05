La edición 44 de la Semana Verde de Galicia volverá a incluir competiciones de ajedrez y atletismo. La VII Carrera Popular Abanca Semana Verde de Galicia, organizada junto con la federación gallega con el patrocinio de Abanca y Decathlon, dará comienzo a las 20.00 horas del 3 de junio, incluyendo su recorrido parte del recinto y en zonas exteriores. Establece dos categorías, Escolar, con Pitufos, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18; y Absoluta, con Sub 20, Sub 23, Sénior, Máster A, Master B, Master C y Master D. Todos los participantes recibirán medalla. Además, en Pitufos se les entregará un diploma, y a los tres primeros en las restantes categorías, tanto de Escolar como de Absoluta, un trofeo. Se reconocerá al atleta más veterano y al mejor local. Los participantes, que pueden ser federados o no, deben inscribirse hasta el 1 de junio a las 20.00 horas en www.carreirasgalegas.com. El coste es de 5 euros para Absoluta y gratuita para Escolares.

Por otra parte, el Open de Ajedrez Abanca Semana Verde de Galicia se disputará el sábado 4 de junio y contará con seis categorías: Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Absoluta. Se jugará con sistema suizo a 8 rondas y programa informático homologado por la Federación Internacional. El torneo absoluto será de puntuable para el ranking internacional Elo FIDE, y también en el Circuito Gallego de Promoción en las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12 y Sub 14. Contará con un total de 1.500 euros en metálico de premios, además de la entrega de preseas a todos los participantes y trofeo a los cinco primeros de cada categoría. Los interesados pueden inscribirse en www.semanaverde.es/Bases_Open_Xadrez.pdf. Podrán hacerlo hasta el día 3 de junio a las 20.30 horas, con un coste de 10 euros para mayores de 16 años y gratuito tanto para el resto de edades como para participantes con puntuación a partir de 2.200 Elo.