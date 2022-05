La Empanada reduce la cuota anual de los socios y suprime las mesas gratuitas

La junta directiva de la Asociación Cultural Amigos da Empanada de A Bandeira tenía previsto aprobar por unanimidad, ayer, al cierre de esta edición, un cambio significativo en la figura de sus asociados, en lo que califican como “la mayor transformación desde la creación de la asociación en 1996”. Cabe recordar que históricamente la cuota de los socios era de 35 euros al año, lo que daba derecho a dos mesas, completamente gratuitas, para la “cena de peñas” de la Festa da Empanada y un gran descuento a partir de la tercera. Esta situación, que favorece fuertemente a los socios, “no significó ningún beneficio para la asociación, sobre todo en los últimos años debido al aumento de los precios por la instalación de las mesas y la propia logística del evento, llegando algunos años a producir pequeñas pérdidas económicas para las cuentas de la asociación”, según Andrés Seoane, presidente del colectivo organizador del evento gastronómico.

El mandatario de Amigos da Empanada considera que “la cuota de afiliación, en cualquier asociación, debe constituir una colaboración que ayude a realizar todas las actividades que se organizan a lo largo del año, algo que no ocurre con el sistema actual”. Por ello, la junta presenta la nueva figura del “socio de la empanada”, que tendrá una cuota anual más baja, concretamente de 20 euros anuales, pero elimina las mesas libres, que se sustituyen por un descuento en todas las mesas. Además, los socios disfrutarán de otros privilegios como regalos o áreas reservadas en diferentes eventos, para lo que se creará un “carné de socio”. Este cambio busca actualizar la asociación a los nuevos tiempos y su nueva realidad, ya que actualmente la Asociación Amigos da Empanada no sólo asume la organización del sábado de la Festa da Empanada, sino que también promueve todas las fiestas de verano de A Bandeira, incluidos los festivales Bandeirock y Esmorga Folk, el San Cristovo, el Entroido do Verán y diversos eventos culturales y gastronómicos a lo largo del año. “Sé que es una decisión controvertida, difícil de tomar, pero es lo mejor para el futuro de la asociación y de la Festa da Empanada”, añadió Seoane.

Esta transformación entrará en vigor el martes 14 de junio, fecha en la que se emitirán los nuevos recibos, es decir, los socios actuales tendrán un mes para notificar a la asociación que desean darse de baja, debiendo hacerlo a través del correo electrónico empanadabandeira@ gmail.com. El plazo para hacerse nuevo socio estará permanentemente abierto en la misma dirección de correo electrónico o a través de las redes sociales de la Festa da Empanada. “Queremos socios que tengan muchas ganas de colaborar con la Festa da Empanada y con toda la programación cultural y gastronómica de la asociación, socios que se involucren en el funcionamiento de la entidad y que sean parte de la familia que estamos creando; No queremos gente que sólo busque mesas libres porque esa no es la filosofía de nuestra organización cultural”, concluyó Seoane durante su intervención en la asamblea.

Puesto propio, hoy, en la Feira da Bandeira

La Asociación Amigos da Empanada contará hoy con un puesto propio en la feria que tendrá lugar en la localidad. El colectivo aprovechará la ocasión para vender entradas para “O Recuncar da Bandeira”, una reunión de todos los vecinos del lugar que se celebrará el sábado día 28 en la Praza da Feira. Además, la entidad cultural que preside Andrés Seoane lanzará una nueva línea de merchandising con el objetivo de recaudar fondos para la organización de la Festa da Empanada. Se trata de productos como delantales, platos de madera, vasos, tablas de cortar, mochilas, mecheros o libretas serigrafiadas, entre otros, y que también se pondrán a la venta en las distintas redes sociales del colectivo bandeirense. Por otro lado, la junta directiva que dirige Seoane anima a los negocios de la comarca a participar en el libro de patrocinadores, pudiendo contactar con la asociación a través del correo empanadabandeira@gmail.com. Desde la asociación recuerdan que hasta el momento, más de sesenta establecimientos han decidido colaborar, siendo “una parte fundamental en el mantenimiento del evento gastronómico”, según los organizadores del evento.