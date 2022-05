Los usuarios de Movistar de la parroquia de Viascón llevan una semana sin internet y sin telefonía fija. La compañía telefónica, que todavía no ha ofrecido ninguna solución satisfactoria a los vecinos, fue criticada por el alcalde del municipio, Jorge Cubela, que mostró su “total disconformidad” con la manera que Movistar estaba “acometiendo este problema” de la vecindad.

Cubela envió un escrito a los responsables de Consumo de la Xunta de Galicia para expresar su malestar por el trato inadecuado de la compañía hacia sus abonados en el municipio. El alcalde denunció la imposibilidad de los vecinos de “comunicarse de una manera normal” e incluso sin poder “hacer consultas o solicitar cita previa” con cualquier organismo público, debido a las dificultades para conectarse a internet desde sus casas. El regidor del municipio instó a los responsables a “solucionar de inmediato” o “poner soluciones técnicas” al problema. Este incidente no es un caso aislado, pues ya habían sufrido problemas similares los vecinos de otras parroquias del municipio, como Borela, Almofrei o Barro de Arén. Cubela no descartó iniciar todas las acciones oportunas para pedir responsabilidades si no se soluciona el problema.

Adjudican el proyecto de O Sangal

El Concello de Cerdedo-Cotobade adjudicó las obras para la mejora de las aceras y de la señalización horizontal en los viales del parque empresarial de O Sangal. El proyecto, que realizará Excavaciones y Construcciones Manuel Pérez Portela S.L., tendrá un coste de unos 50.000 euros provenientes de la Diputación a través del Plan Concellos. Entre las actuaciones que se afrontarán, destaca la mejora del pavimento de las aceras de O Sangal, que se substituirá por uno nuevo y de mejor calidad. También se prevé reubicar las tapas de las instalaciones, como las de saneamiento, así como las farolas de alumbrado público, para una mejora en su funcionamiento. Por último, el Concello pretende repintar la señalización horizontal en todas de las vías del parque empresarial de O Sangal.