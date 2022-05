La afiliación sigue disparada pese a la caída de autónomos desde el inicio de la pandemia

En las comarcas hay actualmente 1.365 cotizantes más que al comienzo de la pandemia sanitaria, lo que prueba una recuperación, pero a pesar de las malas perspectivas que muestra el segmento de los autónomos. Así lo indican los datos de afiliación divulgados ayer por el ministerio. Desde que en marzo de 2020 la crisis provocada por el coronavirus se instaurase en nuestro día a día han sido 264 los trabajadores por cuenta propia que han desaparecido, pasando de exactamente 7.400 a los 7.136 con los que se cerró el pasado mes de abril. La cara más amable del mercado laboral la muestra el incremento del 7% en el número de activos totales, con un crecimiento desde los 19.334 hasta 20.699.

Hace 25 meses Lalín contabilizaba 56 autónomos más respecto de los 2.295 que aglutina ahora y A Estrada perdió 34 sobre 5.050. En Silleda la cifra actual es de 1.118 (66 menos), por 597 de Vila de Cruces (40 menos) y en Rodeiro se destruyeron 25 para preservar 502. La cifra de 260 registrados en Agolada implica una caída de 26 y 8 menos hay en Dozón, con 197 en activo. Una quincena cedió Forcarei desde el inicio de la pandemia y el último dato oficial apunta a la existencia de un total de 345 autónomos, mientras que en Cerdedo son 80, seis menos.

Si ceñimos la comparativa al último año solamente hay que apuntar que las comarcas ven incrementado su censo absoluto de cotizantes en 986 casos, pero los autónomos se reducen en 128. En el agro constan 262 activos, que son 13 menos en doce meses, y en el cómputo del grupo de cotizantes del hogar la cifra de 395 implica un retroceso de 11.

Silleda

En un análisis mensual conviene indicar que la situación es favorable para la totalidad de los nueve municipios de Deza y Tabeirós-Montes. Lalín y A Estrada muestran un nivel de crecimiento dispar en abril en comparación con marzo. No conviene perder de vista que el informe de afiliación ministerial toma como referencia el municipio donde trabajan los activos y no la relación de empadronados de cada concello que tiene un empleo por cuenta propia o ajena. En la cabecera comarcal dezana hay 7.014 cotizantes a la Seguridad Social, dato que supone un incremento de 73 en solo cuatro semanas. El volumen de autónomos se mantiene en índices muy semejantes, con 2.295, solo uno menos que los contabilizados en marzo. A Estrada totaliza 5.491 activos después de experimentar un aumento de 31 casos. Pero no es ninguno de los dos principales concellos de la zona los que mejores números tiene pues los 3.609 cotizantes silledenses suponen un alza de 80 en solo un mes. Vila de Cruces gana 8 y llega hasta los 1.387 y una decena suma Rodeiro para situarse con 997. En Agolada son 523 (dos más), los mismos que suma Dozón, para alcanzar 366 afiliados. En Forcarei son 14 más en un mes y el censo de activos llega a 976 y en Cerdedo, tras ganar 5, figuran 246.