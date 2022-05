O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) acolleu hoxe unha reunión na que se analizou o papel das empresas na xestión das emerxencias graves e catástrofes. Na xuntanza participaron o director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, e o xerente da Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA), Marcos Araújo, que recibiron a membros e representantes da Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) no local da Estrada. Na reunión, as dúas partes sinalaron a importancia de establecer un “diálogo constante” entre os organismos públicos e privados, co obxectivo de “favorecer accións políticas” que poidan “anticiparse ó perigo” a través de sistemas de prevención e seguridade.