El PP de Agolada acusa al alcalde, Luis Calvo, de modificar a su antojo las sesiones plenarias cuando existía un acuerdo para fijarlos, bimestralmente como establece la norma, y el último viernes de cada mes. La agrupación de Carmen Seijas atribuye la decisión del mandatario de adelantar ahora el pleno de este mes solo para eludir el debate con la oposición. “Sabe perfectamente que tenemos problemas para compaginar nuestros trabajos, cosa que ellos no, porque prácticamente todos cobran un salario del Concello y busca que no acudamos y cogernos con el pie cambiado para que no presentemos mociones a debate que puedan traer beneficios para el pueblo de Agolada”, apunta.

Los populares dicen sentirse molestos ante esta convocatoria “por sorpresa” y anuncian una iniciativa encaminada a la dinamización de las agrupaciones musicales del municipio, con cuantías desde 200 a 700 euros en función del número de miembros. O la designación del parque anexo al auditorio como Praza da Banda de Brántega, previo acondicionamiento del mencionado espacio público. Y también pedirá al gobierno de Calvo que contrate a agrupaciones musicales locales para las fiestas patronales de San Pedro. Ya en otro orden de cosas, el PP recuerda que en la sesión plenaria el alcalde deberá comparecer para dar explicaciones sobre el despido del exaparejador municipal. “Queremos que nos explique toda la verdad sobr el despido, el por qué de los insultos y cuándo piensa cumplir la sentencia”, aduce.