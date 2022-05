Un perro de raza pitbull se precipitó ayer, presuntamente, desde un balcón de un edifico en la Avenida de Santiago. El can, que estaba atado, logró deshacerse de la correa y saltar a la calle. A pesar de tratarse de una altura considerable, presuntamente el perro no sufrió ninguna lesión. El animal ya fue noticia hace pocos meses, cuando mordió a un amigo de su dueño mientras lo paseaba en la zona de Figueiroa. Miembros de la Policía Local acudieron al lugar de los hechos, pero al cierre de esta edición todavía no se había puesto en contacto con el dueño del animal, que estaba trabajando en ese momento.