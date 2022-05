Percusión e música tradicional nos institutos Aller e Laxeiro de Lalín

Os dous institutos de Lalín viviron onte senllas xornadas musicais. No caso do IES Aller Ulloa, o colectivo Ecopercussion (e.) impartiu un obradoiro de percusión ao longo da mañá nunha actividade organizada polo Departamento de Música do centro, que dirixe Severiano Casalderrey. As quendas de alumnos estiveron formadas por estudantes de segundo e terceiro curso da ESO divididas entre o patio do instituto e a aula de música.

Ademais, no salón de actos do IES Laxeiro a música tradicional foi a protagonista (d.) nunha sesión organizada co gallo do Día das Letras Galegas para o alumnado do centro lalinense. Baldomero, “Mero”, Iglesias e Manuel Dopico, membros do sobranceiro grupo musical A Quenlla, foron os encargados de trasladar á cativada do centro escolar algunhas pezas de música galega vencelladas coa celebración do vindeiro martes día 17.