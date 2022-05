As actividades das Letras Galegas organizadas dende os servizos de Lingua e Memoria da Deputación de Pontevedra chegarán a 35 concellos de todas as comarcas da provincia para dar a coñecer a vida e obra de Florencio Delgado Gurriarán grazas ao espectáculo De Valdeorras a México. Terra A Nosa. En Deza, a xeira das representacións comezará en Dozón, no CEIP Pío Cabanillas Gallas, o luns 23 de maio ás 16 horas; o 29 de xuño estará en Rodeiro; o 6 de xullo, en Vila de Cruces; e o 22 dese mes, en Agolada.

Trátase dun espectáculo familiar para divulgar a biografía do poeta valdeorrés Florencio Delgado Gurriarán (1903-1987), homenaxeado pola Real Academia Galega (RAG) co Día das Letras Galegas 2022. A deputada de Lingua e Memoria, María Ortega, considera que o autor é unha das voces máis senlleiras da literatura do exilio, polo que nas actividades de realce da súa figura era precisa unha programación con protagonismo para a cativada. “Por iso, ideamos da man da afamada empresa de contacontos Polo Correo do Vento, unha actividade que, de xeito ameno e participativo, lles achegue a figura do homenaxeado como exemplo de amor á Terra e mantemento da loita polos ideais, mesmo nas peores das circunstancias”, subliña a nacionalista.

Na actividade alternarase a narración da biografía de Delgado Gurriarán coa creación dunha ilustración e a interpretación de pezas musicais. Contará con tradución en lingua de signos, para que sexa accesible a todas as crianzas, e rematará cun pequeno coloquio adaptado ás súas idades e un obradoiro no que cada participante realice a súa propia caricatura do autor.

Foron adxudicatarios das obras os 35 primeiros concellos que presentaron instancia de solicitude, esgotándose os espectáculos dispoñibles a penas en tres horas. Para María Ortega, o interese amosado polos concellos é mostra de que cada vez máis hai consciencia da necesidade de que as administracións locais traballen a prol da lingua e da memoria, achegando a cativada formatos atractivos para tratar os temas segundo a idade.

Ademais das obras sobre Florencio Delgado Gurriarán, a Deputación achegará ás bibliotecas municipais e aos centros de ensino pequenas biografías. Para o alumnado de Primaria editou a peza Levar paisaxes nos ollos e para a xente moza, unha banda deseñada coordinada por Kiko da Silva, con guión de Fernando Llor e ilustracións do alumnado de O Garaxe Hermético. Cada publicación tivo unha tiraxe de 1.000 exemplares.

Contacontos e maxia en Dozón

Pero as actividades das Letras Galegas en Dozón terán hoxe un primeiro capítulo en sesión doble, tamén no centro escolar e da man do Concello e a Deputación. Ás 16:00 horas, haberá un contacontos; Trémola Teatro dará a coñecer os poemas de Delgado Gurriarán a través da súa propia vida, unha viaxe chea de paralelismos coa actualidade. Unha hora máis tarde dará comezo a actuación do Mago Teto titulada As Nosas Letras, unha homenaxe á cultura, á tradición e aos costumes galegos a partir dunha escolma de destacadas pezas literarias.