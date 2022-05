Las enfermedades mentales aumentan tras la pandemia y la atención primaria no da abasto

El concepto “salud mental” está a la orden del día entre la población mundial, lo que por supuesto se traduce también en el ámbito local. Otras palabras como “depresión”, “ansiedad”, o “suicidio” empiezan también a cobrar protagonismo en los últimos años.

Según datos aportados por el coordinador del centro de salud de A Estrada, Juan Sánchez, a día de hoy en torno al 9% de la población adulta del municipio presenta un cuadro depresivo, frente al 8% que representan los casos de ansiedad, notando un aumento como consecuencia de la pandemia. En cuanto al suicidio, o intentos de, las cifras hablan de unos 65 casos en la última década, de los cuales en torno al 21% se produjeron entre el 2019 y el año actual. Con todo, el coordinador del centro contempla que podría tratarse de un infrarregistro.

Sánchez explica que los principales factores que pueden causar estas afecciones son biológicos, de tipo genético o derivados del tipo de vida, u otras enfermedades orgánicas, sociales, como la soledad, el estrés, o la violencia, y psicológicos, en base a la personalidad del individuo.

Actualmente, el protocolo que se sigue en el centro estradense es el siguiente, “lo primero es hacer el diagnostico, para ello es clave escuchar, preguntar, enjuiciar el cuadro clínico, explorar físicamente, indicar las exploraciones complementarias juiciosas. Tras ello, informar, iniciar tratamiento farmacológico, psicoterapéutico o mixto, y/o derivar a la unidad de salud mental”. El problema llega en esta última fase, cuando se deriva a un paciente a psicología clínica o psiquiatría, pues la lista de espera para citar con estos especialistas es actualmente de un año, con consultas de entre 15 y 20 minutos, espaciadas en períodos de hasta seis meses.

Una estradense que ha decidido compartir su experiencia con este medio, explica que estando de baja con medicación desde diciembre de 2021, todavía no ha tenido su primer encuentro con el psicólogo clínico de la pública.

Así, la atención primaria con los medios de los que dispone, es incapaz de hacer frente y gestionar correctamente los casos que llegan a consulta, lo que generalmente resulta en una pauta farmacológica más larga de lo que a priori tendría que ser. En este aspecto, la psicóloga estradense Marga de la Calle sostiene que “si se pudiese ofrecer el servicio de terapia correcto, no tendríamos una población sobremedicada, que en muchos casos es lo que está pasando”.

Otro factor que entra en juego cuando la sanidad pública no responde es el factor socioeconómico, es decir, esas familias o individuos que no pueden costearse la atención privada por falta de fondos, dejando la posibilidad de tratarse o no a, literalmente, la fortuna.

En cuanto al manejo y detección de suicidios en A Estrada, Sánchez concede que “hay potencial de mejora”. En esta cuestión, la autoridad sanitaria sabe de lo que habla, al haber participado en la elaboración del Plan de Prevención de Suicidios de Galicia de 2017, en la que se recogían medidas que debido a la incoherencia con los medios de los que se dispone, todavía no pudieron materializarse.

Lo cierto es que en lo que se refiere a estos temas queda mucho por hacer, tanto a nivel profesional, como a nivel social. Mientras, el goteo de casos continúa.

