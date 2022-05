A Concellería de Normalización Lingüística de Silleda repartirá entre a mocidade empadroada no Concello tazas coa estrampa do escritor valdeorrés Florencio Delgado Gurriarán, a quen se lle adica este ano o Día das Letras Galegas. As tazas distribuiranse entre os e as veciños de 12 a 30 anos de idade. Poden retirarse dende mañá venres nas dependencias da Casa da Xuventude, presentando o documento de identidade.