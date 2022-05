A Plataforma Vía Galega convoca un acto aberto ao público mañá, venres, ás 20:00 horas no Pazo de Liñares para inaugurar a exposición Galiza: un pobo, unha selección. Consta de vinte paneis sobre o pasado, o presente e o futuro do deporte galego e as súas reivindicacións a prol das seleccións nacionais galegas e da necesidade de que o pobo galego teña representación de seu na esfera internacional.

A mostra ten carácter itinerante e estase a exhibir en 35 localidades galegas desde o ano pasado. No pazo lalinense poderase visitar de martes a sábado, ata o 1 de xuño, en horario de 11.00 a 14.00 e de 17.00 a 20.00. No acto inaugural intervirán Pablo Carracedo, Jásper, coordinador comarcal de Vía Galega, e Severino Gómez, do clube de loita galega a Cambadela Vía Galega agrupa máis de sesenta colectivos culturais, sociais e deportivos galegos para crear conciencia en defensa dos intereses nacionais. Con esta campaña pretende reclamar o dereito a que Galicia poida competir profesionalmente e a nivel oficial en todos os deportes, tanto nas seleccións femininas como masculinas. Tamén procura fortalecer a autoestima e a conciencia nacional; potenciar os deportes galegos; e incidir na galeguización e na igualdade de xénero.