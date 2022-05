El alcalde de Lalín, José Crespo, sopesa dotar de un sendero peatonal el tramo de la Rolda Leste entre la Carballeira do Rodo y Carragoso. En una entrevista en la radio municipal, el regidor explicó que esta senda sería una alternativa a las aceras que o bien ya existen en otros tramos como el de Alto de Vales hasta la rúa da Garda Civil y el de Monte Faro hasta la glorieta de la N-640, o bien se están construyendo, como es el caso del área entre Garda Civil y Monte Faro.

“A lo mejor lo que hacemos es un sendero peatonal, de forma que enlacemos la carretera de Brántega por el margen derecho, rebajando aquel talud, de tal forma que una persona pueda ir andando desde la carretera de Brántega hasta la avenida de Vila de Cruces, andando por el margen derecho en dirección a Santiago”. Además, se repondrá el cable para que esta zona vuelva a estar iluminada.

Ayer por la mañana, precisamente, Crespo visitó las obras de la calle Monte Faro, que va “a un ritmo normal”, como las de Maruja Gutiérrez y las de la Rolda Leste, donde se está acometiendo la instalación de gas. En el caso de Monte Faro, los técnicos están estudiando una solución al entronque de las aguas pluviales. “Una vez que hacemos separación de pluviales y fecales, de nada vale que volvamos a conectar todo en un único colector”. Añade que, en todo caso, esta cuestión tendrá un “arreglo fácil”.

"Tenemos un programa electoral y no renuncio a nada", reitera el regidor

La profunda remodelación del casco urbano aún tiene otros dos frentes abiertos: la humanización de la calle Areal y la gran plaza que había anunciado ya en 2019 en el centro de la villa. Sobre la rúa Areal, el proyecto ya está elaborándose y la previsión pasa por que se entregue al Concello en junio o julio. Tendrá que tener el visto bueno de Augas de Galicia o del gobierno central, ya que afecta a la carretera estatal N-640 y, a partir de este trámite, ya podrá salir a concurso. El mandatario confía en iniciar la licitación en diciembre, y poder adjudicar la obra durante el primer semestre de 2023.

El programa electoral del PP en 2019 incluía la reurbanización de Areal, y en marzo de ese año, aún en la oposición, presentó el proyecto de la Praza da Vila, una gran plaza en el centro. Crespo admite que esta obra es una prioridad, “pero que no va a estar” a finales del mandato porque lo difícil es enfocar la compra de los terrenos. El Concello está intentando agotar la vía de llegar a un acuerdo con los propietarios. De no alcanzarlo, tendrá que acudir a la expropiación. “Tenemos un programa electoral y no renuncio a nada. Lo daremos hecho o no, pero no renuncio a nada”, reiteró.

Casa de Álvaro

Por otra parte, sobre la compra de la conocida como Casa de Álvaro, confía en que sí habrá un acuerdo con sus dueños. Recordó que es una de las viviendas más antiguas del casco urbano y recordó que el inmuebles es idóneo para albergar una oficina de turismo así como asuntos vinculados a la cultura. Días atrás, Crespo manifestó que la primera planta de la Casa de Álvaro era ideal para una Casa da Cultura.

Festival gratis en un Lalín que “está de moda”

“Lalín está de moda”, afirma Crespo. Es un lema que circula desde hace semanas y que funciona, en vista de la afluencia que han tenido actividades como el Mundial de Enduro o la Feira do Mel. Este fin de semana es el turno del festival gastronómico y musical Cocidos do Camiño, inspirado en el 17º Festival Ribeira Sacra, que también lleva el sello de la empresa I-Radia Crea. José Crespo recordó que todas las actuaciones del viernes y de sábado son gratis. El programa se completa con la degustación del Cocido de Lalín, así como los cocidos lebaniego, extremeño y el pote asturiano. Ya en otoño, tendrá lugar el I Foro Gastronómico del Camino. “Nosotros queremos ligar Lalín al Camino de Santiago”, reconoció, una vez más, el regidor.

Actos durante el viaje de junio a Argentina

A principios de junio José Crespo viajará a Argentina. Acudirá al bautizo de una calle en Chascomús como ‘Concello de Lalín’. La capital dezana está hermanada con Chascomús desde 1988. Además, asistirá a la dedicación de una sala, en la sede del Centro Lalín Agolada Silleda, en Buenos Aires, a Marcial Sánchez. Fue uno de los grandes presidentes de este colectivo de emigrantes “y un buen amigo de Lalín y de todos los lalinenses”. Crespo apuntó que tanto el viaje como la estancia serán pagados de su bolsillo. Tras estos dos actos oficiales, se tomará unos días de descanso para visitar a la familia que tiene en el país austral y a la que no ve desde hace 10 años.