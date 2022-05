A Estrada celebrará a súa Festa do Salmón sen as limitacións que restrinxiron o festexo nos dous últimos anos. Esta 48º edición contará co pregón de Cándido Pazos, un artista que dará o seu discurso o domingo ás 12.00 no Teatro Principal. Pazos é o autor do Monumento ó Salmón, e tamén foi pregoeiro nas festas do San Paio no 2015. Atende a FARO cunha voz feble e cansa, pero que desprende coñecemento e experiencia. En menos dun minuto, compróbase o fino humor do que fai gala este home de mundo.

–Non é novo para vostede ser pregoeiro na Estrada, pois xa tivo que dar o pregón nas festas do San Paio do ano 2015. Que diferenzas hai entre aquela ocasión e a actual?

–Que no 2015 sabía pouco do salmón, e hoxe aínda creo que sei menos. A miña afición pola pesca sempre se restrinxiu ó mar. En varias ocasión fun a pescar tiburóns en alta mar e ata participei en varios campionatos. Aínda que na actualidade estou moito polo entorno do Ulla, nunca me deu por pescar salmón.

–Aínda así, non ten algún tipo de relación co rei do Ulla?

–Non. O que teño é moita relación cos pescadores do salmón, que son case todos amigos e coñecidos meus de Pontevea e de toda esta zona do Ulla. Teño moito trato con eles e gústame escoitar as súas aventuras. Son xente moi agradable que sempre ten anécdotas que contar.

–Un pouco antes de ser pregoeiro do San Paio, xa fixera o Monumento ó Salmón da Estrada.

–Si, fixen varias esculturas que están, ou estiveron na Estrada. Antes do Salmón xa fixera unha de Juan Pablo II. Despois fixemos a escultura do peregrino cos seus mapas e antes, outra que me encargara a familia de María Martínez sobre a propia María, e que a teñen na súa fábrica da Estrada.

–Recorda por que realizara vostede o Monumento ó Salmón?

–Eu tiña esculturas de moitos peixes diferentes, dende bacallaus feitos en aceiro ata unhas cincuenta pezas, feitas a partir dunha xema preciosa que trouxen dende Arxentina, e que están repartidas por todo o mundo.

–Que quixo plasmar na figura do salmón? Parece representar a grandeza do rei do Ulla e o movemento do animal cando sube o río.

–O movemento do salmón está algo forzado, porque o rabo non podía soportar todo o peso do corpo que tiña encima. Todo vai suxeito só pola cola, entón tiven que facer un pouco de trampa. No interior do rabo leva aceiro inoxidable que suxeita a escultura ata a metade do corpo e que vai incrustada na base. Moita xente dixo que a escultura non duraría nin un mes e que se alguén se colgaba dela, caería.

–Imaxino que xa cavilaría algo sobre o pregón que vai dar este domingo na Festa do Salmón. Podería adiantar algo?

–Sempre que vou falar de algo, escribo unha notiña o día anterior. Aínda non pensei nada sobre o tema, fareino a noite anterior.

–Vostede pode que estea acostumado, pero dar un pregón non supón unha responsabilidade?

–A irresponsabilidade é dos que pensaron elixirme a min para dar un pregón con esta voz que teño. Isto xa llo dixen varias veces á xente que me nomea pregoeiro, que eu non teño voz para falar en público. Dinme que dá igual. Pois se dá igual, terán que aturarme.

–Se llo propuxeron sería porque viron que suplía a súa falta de voz con outras cousas.

–Pois eu creo que a miña falta de voz non a suple nada, a non ser cun micrófono de última xeración. Pero non creo que sexa o caso, así que imos saír deste lío da mellor maneira posible.

–Pódolle preguntar que foi o que lle pasou na voz?

–Pois que teño un cancro na gorxa, causado polo meu traballo cas pedras que utilizo, que teñen moito amianto. Pero eu non vou morrer desto, porque non lle vou dar tempo. Eu aínda traballo ca pedra, pero agora uso máscara. Con certos anos todos somos moi valentes, e eu sempre usei máscaras de mala calidade, ou mal utilizadas. Agora son máis consciente, non se pode xogar con esto. Pero eu seguramente morra doutra cousa. Cando tes case 80 anos o que menos che preocupa é pensar na morte.

–Sobre todo tendo a vida tan plena e chea de experiencias que tivo a sorte de vivir vostede. Considérase escultor? Porque tocou tantos paus...

–Eu mesmo non sei o que son. Cando me deron o Premio Galego do Ano, un amigo dixo na televisión que eu era o home máis polifacético que coñecera. A xente di que son un artista polifacético. Defíneme ti, que eres o xornalista.

–Ata escapa das marxes do mundo artístico, porque tamén foi atleta, piloto, xardineiro...

–Fixen o que me ía apetecendo en cada momento. Cando quixen aprender a voar en avión, fixen o curso de piloto. Cando me apeteceu facer pesca e fotografía submarina, fíxeno. Cando quixen correr en coches, acudín ós campionatos de Europa. Pero sempre aprendendo cousas novas e acumulando experiencias. Cando o home deixa de emocionarse co que fai, é cando empeza a morrer.

–Como comeza a súa relación ca Estrada?

–Pois comezou de neno e, a día de hoxe, é unha relación cotiá. Miña nai era de Vedra, onde meu avó fora alcalde, e por proximidade mantiñamos relación ca Estrada. Hoxe en día teño a casa e o estudo en Vedra, pero vou por aí unhas tres ou catro veces cada semana.