Durante el viernes 13 y el sábado 14 de mayo, de 12.00 a 15.00 y de 20.00 a 23.00 horas, participarán en las jornadas de tapeo 21 establecimientos con su respectiva tapa con el salmón como protagonista a 2,50 euros. El viernes, el Samaná ofrecerá una Marinera de chía con guacamole, salmón marinado en la casa, queso brie y nueces; O Lar, un Crocante de patata con salmón ahumado y créemela de cebollino; La Taverna da Feira propone un Tartar de salmón con mousse de aguacate y algas wakame, acompañado de una croqueta de salmón y salsa noruega; Amadeus, un salpicón de salmón con aguacate en tuesta de pan de semillas; A Bodeguiña, una Primavera de salmón; O Candil de Silvia servirá Salmón marinado a la lima y a la menta; la propuesta de la Taberna Navegación será una Ensalada de salmón, tubérculo y fresa; la del 20 Berzas, una tosta de salpicón de salmón en vinagreta de mostaza; la del Bar Enredo, Salmón a la naranja; La Bombilla ofrecerá una tosta con queso, salmón marinado y vinagreta con frutos secos; la Cervexería Eureka, un taco de salmón con berberechos y salsa de porro; y el Velis Nolis Bistró, una Gilda de salmón.

Completarán la oferta de tapas los locales que participarán el sábado 14 con las siguientes propuestas: El Café de Xulia presentará un Roliño de salmón; el Ananás, Gazpacho de aguacate con salmón y cebollino; el Gran Vía, una vieira de salmón con piña; O Mesón ofrecerá la tapa J. Valfresco; O Paseo, Tacos de salmón con gambas y almejas; la propuesta del Bar Oasis será un Pastel de salmón; el Malo Será elaborará un Salmón 2.2; O Bodegón, Salmón ahumado con compota de manzana; y el Andalucía, Canelón de salmón.

En la degustación popular, que se celebrará el domingo 15 de mayo entre las 12.00 y las 15.00 horas en la Praza do Novo Mercado, participarán diez establecimientos y cada uno de ellos ofrecerá el salmón cocinado de dos maneras diferentes. El Valenciaga cocinará Salmón en ceviche de Guanajato y Taco de salmón con guacamole y cebolla roja encurtida; O Asador de Leo ofrecerá Tortilla de salmón y Salpicón de salmón; Cervela participará con Cañitas de salmón con verduras y con una Empanadilla de salmón, mexilón y algas shiitake; A Casa do Pan cocinará Empanada de salmón y verduriñas y Bizcoito aromatizado con romero y maldon enrolando un cremoso de salmón; Os Peares, Croquetas de salmón y Ensalada de arroz con salmón ahumado; La Bombilla, Ensalada de patata y salmón y Salmón en escabeche de cítricos; el Malo Será participará con Salmón al Couto de Ximonde y con Pastel de salmón; el Velis Nolis Bistró, con Gildas de salmón y Crocante de alga nori y sésamo picante con salmón marinado; las propuestas de Mr. Pizza será una Pizza Bianca de salmón y gambas y un Taco de alga nori con salmón, aguacate, arroz, edamame y sésamo; y el Ananás ofrecerá Albóndigas de salmón con arroz especiado y Timbal de salmón ahumado con frutas tropicales. Las bandejas, de dos raciones, tendrán un coste de 5 euros.

Entretenimiento para todos los públicos

Como es habitual, este fin de semana no sólo va a versar sobre el salmón y todas las formas en las que puede ser cocinado. También habrá entretenimientos para todos los públicos. Para los mayores el protagonismo se lo llevará la música. con un concierto de los integrantes del Obradoiro de Música Moderna de Carlos Barruso en la Praza do Novo Mercado el domingo a las 13.30 horas para acompañar a la degustación, o la actuación en el Teatro Principal de la Coral Polifónica estradense ese mismo día a las 19.30 horas. Por otra parte, los más pequeños también gozarán de su dosis de diversión, con un Circo de rúa a lo largo del sábado 14 a lo largo del día en la Praza do Concello, y un cuentacuentos el domingo a las 18.00 horas en Anacos A Central. En general, las tres últimas jornadas de esta hebdómada vienen cargadas de gastronomía, cultura y ocio, lo que promete ser un importante reclamo turístico para la localidad.