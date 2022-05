“Non queremos ser as típicas artistas que van de superiores”

A capital mundial do cocido continúa ofrecendo actividades encadradas no marco da súa celebración máis recoñecida internacionalmente. Este ano os festexos retrasáronse por mor do COVID-19, pero iso non foi óbice para que Lalín volvera desfrutar da súa feria. A afamada cita abrangue unha manchea de eventos entre os que se atopa a primera entrega do Festival Gastronómico e Musical Cocidos do Camiño, que se desenvolverá durante esta fin de semana, dende o venres 13 ata o domingo, día 15. O apoxeo do festival será o sábado, coa actuación do grupo galego máis relevante do momento, Tanxugueiras. FARO falou con Olaia Maneiro, integrante do trío xunto á súa irmá Sabela e a Aida Tarrío.

–As Tanxugueiras afrontarán o seu concerto de Lalín convertidas nun fenómeno mediático. Seguramente se rexistre unha gran afluencia de público, aínda que non sexa o concerto máis multitudinario no que participaron ou vaian participar, agora que están na cresta da ola. Desde o escenario, senten moita diferencia segundo a magnitude do evento?

–Realmente non hai ningunha diferenza. Somos un grupo que comezou tocando para moi poucas persoas, aínda que pouco a pouco nos foi vendo máis xente. Para nós é igual de emocionante e estamos encantadas. Non temos ningún tipo de ranking neste sentido, porque vemos todos os concertos igual de importantes. É certo que a veces algún pode ser máis especial, porque igual era un soño que acabas realizando, pero son moi poucos. Sacando esas ocasións contadas, para nós todos teñen a mesma importancia.

–Teñen algún tipo de contacto especial cas comarcas de Deza e de Tabeirós-Montes?

–Pois a verdade é que despois de andar tanto polo mundo, sentimos que temos a mesma relación con toda Galicia. Nós comezamos tocando en festivais pequeniños por toda a xeografía galega. Por iso nos resulta moi especial estar en este tipo de eventos que son, por así dicilo, como máis de aldea, que é o que tanto reivindicamos.

–Precisamente, aínda que xa tiñan certa traxectoria no mundo das foliadas, a primeira vez que as Tanxugueiras actuaron nun festival foi na Bandeira, concretamente, no Esmorga Folk do ano 2016. Que recordos garda daquel día?

–-Pois recordo que sentín moitos nervios, porque estabamos comezando e eu non sabía, practicamente, nin cantar con micro. Somos pandereteiras e cando empezamos non tiñamos ningún tipo de micrófono, altavoz, nin nada polo estilo. Foi unha experiencia moi bonita, porque foi unha das primeiras ocasións nas que tocamos con este tipo de material técnico e, ademais, para tanta xente. Resultou ser moi emocionante e levarémolo sempre no noso recordo. Non me acordaba nin en que ano foi, porque a verdade é que cada un que pasa, para nós é como se foran cinco.

–Claro, e que a fama chegoulles moi rápido, en moi poucos anos. Isto non é moi complicado de asimilar? Como están vivindo este vertixinoso ascenso cara o éxito?

–Si, pasou todo rapidísimo, pero somos persoas que nos rodeamos de moi boa xente. Iso fai que teñamos os pés na terra, pero si que é certo que, ás veces, sentimos algo de vertixe. Tampouco tes moito tempo para pensar niso, polo que tampouco eres moi consciente do que pasa. Pero si, cando tes un momento e cavilas sobre o tema, dá vertixe. Por exemplo, eu vou ao psicólogo. Recibo axuda psicolóxica e máis o apoio da miña familia, que son mecanismos para poder levar todo isto da mellor maneira.

–Como lles cambiou a vida? No seu día a día hai moita diferencia en comparación cos tempos nos que non eran tan coñecidas?

–Si que é certo que agora case todo o mundo te coñece pola rúa e a xente pídeche moitas fotos. As primeiras veces, dábame algo de vergoña baixar ao supermercado cunha coleta e un chándal, por se tiña que sacar algunha foto. Agora a verdade é que xa nos acostumamos, e a min dáme igual saír de calquera maneira. Polo resto, o meu día a día penso que non cambiou case nada. Pode ser que me plantexe máis que antes se ir a unha festa ou non, pero nada máis. Por exemplo, a última vez que saín en Santiago, que saímos as tres, case non din acabado a primeira copa porque non paraban de pedirme fotos. Mentras os meus compañeiros levaban sete, eu aínda ía ca primeira (risas).

–Aínda non se plantexou saír de incógnito?

–Non, por Deus! Nós non queremos ser as típicas artistas que van de superiores. Si que pensas un pouco máis en que sitio vas saír ou como o vas facer, se máis saír de festa ou ir tomar algo, pero en xeral a xente é moi respectuosa. É moi raro que nos sintamos agobiadas nese senso, aínda que é certo que a vida social case non existe. Ó final somos persoas normais e creo que a xente se sinte identificada con nós.

–Cal pensa que é o teito de Tanxugueiras? Ve a música como unha profesión para toda a vida ou manexa outras alternativas?

–Non nos poñemos metas altísimas, nós imos día a día. Xa chegamos moito máis alto do que pretendiamos. Temos este verán cheo de actuacións e darémolo todo, pero tampouco nos importaría que de repente houbera un parón. A min non me preocupa moito isto, porque eu sempre traballei do que fora e teño as mans para seguilo facendo. Eu son peluqueira, esteticista, monitora de tempo libre... Nunca fun directora, nin encargada de nada, pero teño un currículum de 1.500 páxinas. Esforzámonos para aprender o máximo posible deste mundo pero somos conscientes de que o éxito pode ser moi efímero. Persoalmente, non me dá medo ningún. Se non me adicara á música gustaríame traballar no mundo da moda, aínda que me adicaría a calquera cousa.

–Teñen algún obxectivo ou algún soño por cumplir como grupo? Por exemplo, algún lugar no que sempre quixeran actuar.

–Estamos conseguindo meternos en festivais nos que a música tradicional non tería sitio, entón estamos cumprindo moitos soños. Pero eu creo que nos faría especial ilusión ir ao Festival Coachella Valley. Sempre vimos ás instagramers ir a ese festival e eu creo que sería un soño para nós poder ir (risas).

–Escapando da súa polémica no Benidorm Fest, un tema que xa aburre, como ve as opcións do representante español na fase final que terá lugar esta semana?

–Non vexo, nin deixo de ver opcións, porque creo que non depende tanto da actuación. Creo que hai que atender a moitos factores externos. Penso que, independentemente do posto que acade, non vai ser mellor, nin peor artista. Tampouco eres bo se quedas ben e malo se quedas peor. Non ten que ver.

–Quere mandarlle algunha mensaxe ó público que irá a Lalín?

–Estamos moi ilusionadas, porque para nós tocar na casa sempre é un pracer. Ímolo dar todo no escenario e seguro que o pasan ben.