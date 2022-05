El concejal de Obras, José Cuñarro, pide al coordinador de Compromiso por Lalín, Rafael Cuiña, que deje de “utilizar a los pedáneos para sus peleas políticas” y, sobre todo, que no hable por boca de ellos contando cosas que “solo están en su imaginación”. El exalcalde refirió en días pasados menosprecio del actual gobierno al representante de Catasós, pero Cuñarro alega que son “insinuaciones falsas”. “En ningún momento se le dejó de lado ni se le menospreció”, afirma el edil popular, que revela que el propio pedáneo se dirigió a miembros del gobierno para mostrar “su malestar por la utilización política” que Cuiña hizo de su persona. Cuñarro sostiene que “las historias” del edil de CxL con los pedáneos “vienen de lejos” y que “no debería volver a utilizarlos como coartada para sus inventos políticos”. “Tanto vecinos como pedáneos tienen voz propia y no precisan de que Cuiña haga de ventrílocuo sin ni siquiera hablar con ellos”, subraya el concejal del PP, que insta al exregidor a pedir disculpas al pedáneo de Catasós por “poner en su persona situaciones que no se corresponden con la realidad”.