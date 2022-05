O colectivo veciñal de Ansemil-Martixe vén de retomar a actividade no centro social, cunha xuntanza o domingo á que asistiu medio cento de persoas e na que non faltou a degustación dos afamados callos. Aínda que este ano non se celebrou a festa gastronómica, o colectivo está a traballar noutras iniciativas para a promoción deste plato en vindeiras datas. Amais, o encontro serviu para reactivar o centro social, después de dous anos parado por mor da pandemia, con cursos ou ensaios de música e baile.