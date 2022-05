A Asociación Amigos da Empanada da Bandeira e o Concello de Silleda presentaron onte o cartel da primeira edición de O Recuncar da Bandeira, evento que pretende reunir o 28 de maio a toda a veciñanza na Praza da Feira. A xornada festiva comezará ás 12:00 horas coa sesión vermú e as actuacións de Pachi Show e DJ Pintu; de seguido, terá lugar o pregón a cargo de José Casal, veciño da Bandeira, exdirector do CEIP Ramón de Valenzuela e persoa cunha enorme vinculación e compromiso coa vida cultural e asociativa do pobo, sendo todo un referente no Entroido de Bandeira e na Festa da Empanada.

Unha vez finalizado o acto, dará comezo unha gran comida popular servida pola asociación coa axuda de Francisco Rodríguez, Estrella López e Manuel Mejuto. Empanada, mexillóns, carne ao caldeiro, pan, bebida, postre e café conformarán o menú. O prezo xeral das entradas será de 20 euros, a metade para menores de 12 anos e gratuíto para as crianzas de menos de 6. Poden adquirirse xa nos seguintes establecementos da localidade: Arume, Vinoteca, Zaux, Merca Mella e A Casiña dos Contos, así como nas redes sociais da Festa da Empanada. A asistencia de menores de 6 anos debe ser notificada a través das devanditas redes sociais ou no correo empanadabandeira@gmail.com. Despois do xantar, a festa continuará cun karaoke, DJ Miau, sorteos e xogos tradicionais para todas as idades nos que se contará coa colaboración especial de José Casal e Paula Rivela. Pola noite, será a quenda da verbena, con Pachi Show a partir das 22:00 horas e cunha Disco Móvil ata as 6 da madrugada. Na presentación, o alcalde de Silleda, Manuel Cuiña, reiteirou o apoio municipal a Recuncar, “unha nova cita que, ademais de recuperar a tradicional xuntanza da Bandeira, ven a ampliar a oferta lúdica e cultural” de Trasdeza. A concelleira de Cultura e Turismo, Mónica González Conde, destacou “o traballo realizado por Amigos da Empanada, con estas e outras actividades de dinamización arredor do emblemático prato”. Andrés Seoane, presidente de Amigos da Empanada, que quixo agradecer a “colaboración desinteresada” da xente da Bandeira, comercios do pobo, Frigoríficos Bandeira e, sobre todo, do Concello de Silleda, agarda que sexa “un reencontro moi especial tras dous anos moi duros de crise sanitaria”. Asemblea extraordinaria Por outra banda, Amigos da Empanada anuncia a celebración dunha asamblea extraordinaria este venres, 13 de maio, ás 20:00 horas en primeira convocatoria e media hora despois en segunda e última. Será unha reunión de grande importancia, xa que a directiva da asociación realizará unha modificación da figura do “socio”, actualizándoa aos novos tempos. Terá lugar no Centro Cultural Vista Alegre.