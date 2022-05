O Proxecto Somos, do instituto Marco do Camballón, promove diversas iniciativas para coñecer á identidade do municipio, aos seus veciños e veciñas máis sobranceiros e, sobre todo, a oralidade, esa fonte de transmisión que nos permite coñecer o noso pasado para saber qué futuro queremos ter. Dentro desta iniciativa, onte o alumnado de primeiro de Secundaria deste centro, así como os integrantes da charanga e os reguefeiros e regueifeiras do centro, desprazáronse a Gres para cumplir cunha homenaxe adiada ata en tres ocasións ou pola pandemia ou polo mal tempo.

Memorias dun neno labrego cumpliu o ano pasado seis décadas da súa primeira edición, e estaba ainda por festexar esta efeméride. ¿E que ten que ver Balbino, o seu protagonista, co Proxecto Somos? Pois que neste relato se atopan varias cancións populares que recitaba a xente que naceu na década dos anos 60, e que o propio Xosé Neira, Vilas, ou o Pepe do Santiaguiño, como a el lle gostaba que o chamasen, era un namorado da música, do repertorio da Unión Musical Ponteledesma e sobre todo do pasodoble Balbino. Así o lembrou onte en Gres unha das alumnas do IES, Alejandra Álvarez, que toca na charanga e que fixo un texto sobre a vida, obra e legado de Neira Vilas e da súa parella, Anisia Miranda. Alejandra vive en Camanzo e non coñeceu a Neira Vilas, pero María Luisa Carollo, de Brandomés, si. Esta moza estudou regueifa e ofreceu uns brindos a Neira Vilas ante a súa tumba, onde tamén soou o Himno Galego. Os brindos son regueifas para actos solemnes. A comitiva visitou a fundación que leva o seu nome e desenvolveu máis actividades nas Insuas de Gres, como un achegamento ao Entroido da Ulla.

Día das Letras

É moi probable que en 2025, cando se cumpren dez anos do seu pasamento, Neira Vilas sexa o protagonista do Día das Letras Galegas. Por iso, o instituto Marco do Camballón desenvolve un intenso programa para que o seu alumnado coñeza moi a fondo a impronta deste home bo e xeneroso.