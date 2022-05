Desde el pasado viernes, día 6, y durante 30 días está abierto el plazo para presentar alegaciones contra el estudio de impacto ambiental y las solicitudes tanto de autorización administrativa previa como de construcción y de declaración de utilidad pública de la evacuación de los parques eólicos Cunca y Rodeira. Ambos afectan a Vila de Cruces, Silleda y Lalín y están promovidos por Green Capital Power. La red implica además la creación de una subestación colectora en Carboeiro.

En los montes de Bodaño, en Vila de Cruces, ya está instalada una torre de medición de viento. En la imagen que acompaña esta información, podemos verla justo en medio. Pues bien, los molinillos que se colocarán en el entorno miden unos 200 metros de altura. Desde la Plataforma de Afectadas/os Eólicos de Vila de Cruces, se indican algunos de los impactos que tendrán los eólicos sobre los vecinos de Bodaño y alrededores, al margen de las molestias que puede causar el propio tendido de evacuación de la energía.

Vértigos y mareos

Así, y como ya se recoge en Efectos de los parques eólicos sobre la salud, de André Abeledo Fernández, la plataforma alerta de contaminación acústica, ya que las puntas de las aspas pueden alcanzar “los 80 metros por segundo”, causando vibraciones y cambios en la presión del aire. Además, los expertos recomiendan que los aerogeneradores estén al menos a 2 kilómetros de las viviendas, para evitar el síndrome de la turbina eólica: las vibraciones que genera pueden devenir en vértigos, mareos, pérdida del sueño y hasta de concentración entre los vecinos más cercanos. Ahora mismo, la distancia mínima a núcleos es de 500 metros, aunque la futura normativa confía en marcar un mínimo de un kilómetro para los molinillos de 200 metros de alto.

La plataforma cruceña añade que en las construcciones con una potencia superior a los 3 MW, los infrasonidos que genera pueden propagarse varios kilómetros, causando dolores de cabeza, zumbidos en los oídos, irritabilidad y también problemas de concentración y memoria o mareos.

Otro de los impactos sobre la salud de los que residen más cerca de un parque eólico es el conocido como efecto discoteca. Se refiere a las sombras que proyectan las aspas al girar. Sus destellos y fogonazos nocturnos provocan situaciones de estrés “y llegaron a asociarse con problemas de salud como los ataques epilépticos”, indica la plataforma.

Para este colectivo, el proyecto de evacuación se presenta de forma desligada a los eólicos, lo que no deja de ser una fragmentación de macroproyectos para conseguir el visto bueno de la administración. Cunca tendrá una potencia de 22,5 MW y Rodeira, de 22. Ya el pasado mes de octubre, 84 vecinos de Bodaño alegaron contra el documento de inicio de estos dos parques y del de Axóuxere.

A exposición pública Serra do Farelo

La evacuación de Cunca y Rodeira no es la única que está en periodo de alegaciones. Ayer el DOG publicaba el mismo trámite para el proyecto de solución de evacuación del parque eólico Serra do Farelo, que afecta a Agolada, Vila de Cruces y Santiso, al otro lado del Ulla. En este caso, las alegaciones podrán presentarse desde hoy y durante 30 días. Promovido por la AV Serra do Farelo SL, el proyecto pretende evacuar la salida “de otras instalaciones de generación de la zona”, como indica el DOG, desde la subestación del eólico Serra do Farelo hasta la subestación de Portodemouros. Por eso, contempla dos líneas de alta tensión: una de 231 kV desde la Serra do Farelo hasta la subestación colectora Agoar y otra, de 220 kV, de interconexión con otra línea de alta tensión, la de Monte Carrio-Portodemouros. La primera tendrá un tramo aéreo y otro subterráneo. El proyecto puede consultarse en el sitio web de la Consellería de Economía así como en los consistorios de los tres concellos afectados.

Jornada en Pardemarín sobre Outeiro Grande

El campo de la fiesta de la localidad estradense de Pardemarín acoge mañana miércoles (20.30 horas) una jornada informativa sobre el proyecto del parque eólico Outeiro Grande. Intervendrán el alcalde, José López, y Víctor Bouzas, de la consultora Tysgal. Esta firma redactó las alegaciones frenaron los eólicos de Monte dos Porcallos y Val do Folgoso, en Lalín, así como el e Alborín, en Rodeiro. Outeiro Grande contempla 5 molinillos, con 18 MW de potencia, en A Estrada y Forcarei. Puede alegarse hasta el día 24.