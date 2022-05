La XLV edición del Concurso Internacional de Pesca de Salmón de A Estrada finalizó en la noche de ayer con un ganador indiscutible. El vigués José Antonio Gallego se proclamó campeón de la competición organizada un año más por la Sociedad Deportiva Río Ulla y lo hizo pescando el único salmón que se capturó a lo largo de dos intensas jornadas de pesca en el río Ulla. Los cincuenta pescadores que participaron en el concurso, entre ellos grandes especialistas en esta modalidad de pesca fluvial, no fueron capaces de sacar más salmones del río en los cuatro cotos salmoneros reservados para ellos para la ocasión.

En esta edición y al contrario de lo que ocurrió en la del año pasado, que terminó sin capturas, los pescadores no poden excusas ante la escasez de capturas. Simplemente, no había salmones. “Las condiciones eran perfectas”, afirmaba el pescador ribereño Salva Ortega, responsable de la web especializada “asorillasdoulla”. El caudal del Ulla no era muy alto, pero sí el suficiente para animar a los salmones a remontar. La temperatura, aunque un poco alta de más en las horas centrales del ayer, fue la ideal. Sin embargo, los avistamientos de salmones fueron muy escasos a lo largo de las dos jornadas.

Según explican, lo más cerca que se pudieron ver fue en el Coto de Pontevea, con un ejemplar grande que en la jornada de ayer persiguió una cucharilla hasta la orilla en una zona conocida por los pescadores, pero no se decidió a ir a por ella.

Esta ausencia de capturas dejó al salmón de José Gallego como el ganador. Fue un ejemplar de 4,372 kilos y 74 centímetros de longitud que salió a las 10.30 en el puesto de Penedo Redondo del Coto de Ximonde, una vez más el gran referente en el Ulla en la pesca de salmón. Fue pescado con cucharilla por un hombre que vivía su segunda participación en el concurso y que no contaba con mucha experiencia en la pesca del salmón. Era su primera captura y se topó con un ejemplar que dio poco trabajo para sacarlo del río.

Superados los peores momentos de la pandemia, la sociedad Río Ulla recuperó la tradicional celebración de fin de concurso, en esta ocasión con unos pinchos que se sirvieron a los pies del Ulla, en el coto de Ximonde, y en el que se entregaron los premios.