Persoaxes ilustres na lembranza do pobo

Os núcleos de Silleda e A Bandeira, urbanisticamente falando, son recentes e pouco teñen que ofrecer ao turismo. Só nos queda amosar á xente, xa de fóra, xa da casa, algo que nos fai singulares. Algo que se pode e que é positivo, coma as esculturas ou monumentos, que reflicten a historia pasada e a menor ou maior sensibilidade do pobo cara á determinados comportamentos sociais.

Chegados aquí, quero dar as grazas a Lucía Ares e a Toño González, porque cada chaflán ou valo de Silleda ten algo que dicir. Sempre leva unha reflexión. Ela, gran valedora da parella e empresa. El, ceramista, único. Hai quen fai trampantollos. Toño hai moito tempo que nos deleita con murais de persoeiros e alegorías singulares. Grazas. O voso traballo merece un tratamento especial.

Repasando os diferentes momentos, calquera visita a Trasdeza verá que esta terra ten, ademais dun fermoso patrimonio paisaxístico, outro non menos importante, o monumental que nos recorda que este concello dispón dun museo aberto que se pode visitar, eso sí, reparando en que cada busto ou volume ten unha mensaxe que interpretar. É ben destacar que detrás de cada traballo hai un autor máis ou menos famoso, unha dedicatoria ou homenaxe, un personaxe ou alegoría que nos marca a través do tempo. Incluso non é casualidade o material que se emprega. Todo ten un por qué.

Se ben nos primeiros momentos foron os persoeiros clásicos, o doutor, o cura párroco e o alcalde, os máis significados, tamén as alegorías e os costumes como a emigración ou o papel do matriarcado e da muller deixaron as súas pegadas fondamente agradecidas por parte do pobo que, ao fin é o cabo, é o protagonista desta novela, chamada Museo Libre e Aberto do Concello de Trasdeza.

Propoño, pois, facer, de vagar, visitas informadas para comprender a evolución dos pobos. Nada se fai por casualidade. Todo ten unha razón de ser porque, como ben di Vidal Neira parafraseando a Menéndez Pelayo, “pobo que non sabe a súa historia é un pobo condenado irrevocablemente á morte”.

Todo comezou por destacar a figura da Virxe do Leite de Ansemil. Quen a fixo? Quen a mandou facer? Por que está alí encravada? Que fermosura! Non souben respostar a estas preguntas, pero… Bendito sexa o artista polo gran traballo legado!

Por que o Centro de Saúde de Silleda non leva nalgún sitio o nome a quen se dedicou, previa aprobación nun Pleno do Concello celebrado no ano 2009? As rúas, o IES de Silleda ou o CEIP da Bandeira teñen a súa placa e o seu nome vai impreso nos papeis. Qué ben quedaría Centro de Saúde Dr. Fernández Colmeiro!

Alfredo López Ramos.

Busto en mármore branco sobre pedestal de granito no parque da igrexa de Silleda, obra de Castor Lama Montoiro, de Santiago, e datado en 1963. Foi promovido por José Fernández Platas e financiado pola veciñanza, coa seguinte inscrición en bronce: Los vecinos del municipio de Silleda, al médico D. Alfredo Ramos López, como testimonio de agradecimiento. 25 del 8 del 63.

Alfredo Ramos López nace en Camporrapado (Cortegada) no ano 1898. Licenciado en Medicina pola Universidade de Santiago en 1925, sería logo destinado a Silleda. Casa con Mª Luisa Regina Mosquera Martínez, mestra de recoñecida fama pola súa profesión, trato afable e eterno optimismo, e teñen cinco fillos. Toda a súa vida profesional caracterizouse por ser desempeñada dunha maneira desinteresada, percorrendo as parroquias e os lugares a calquera hora do día e da noite a cabalo, pois naqueles tempo as comunicacións eran moi malas e os medios de que dispoñían os médicos, escasos, polo que exercer a profesión era case un acto de heroicidade. Fina o 18 de xullo do 1960.

O autor do busto, Castor Lata Montoiro (Santiago, 1928) está considerado un dos maiores representantes da imaxinería relixiosa en Galicia. Traballou en Santiago, sobre todo na pedra e no bronce, exerceu como catedrático no Instituto Rosalía de Castro e na Escola de Artes e Oficios, da que foi o seu director, e realizou obras tan destacadas como o Cristo do Colexio da Inmaculada de Santiago ou o San Francisco Xavier da Igrexa dos Xesuitas. Obtivo a Medalla de Galicia en 2000. Finou no 2009.

Vidal López Ferreiro.

Perfil en bronce sobre pedestal de granito, tamén no parque da igrexa de Silleda, obra de Manuel Montes Carbajal, de Teo, en data descoñecida. Inscrición na propia pedra: D. Vidal Lopes Ferreiro, parroco de Silleda 1964-1982. Por un erro do escultor ou canteiro, fíxose un S no canto dun Z, pois o primeiro apelido era e é López. Tamén esqueceu que as letras maiúsculas levan acento gráfico, e as palabras deberían ir separadas.

No ano 1963 o bispo de Lugo nomea como cura ecónomo de Silleda a Vidal López Ferreiro, co encargo de lle dar bo fin ao legado de María Colmeiro. Tras consultar a opinión da parroquia, das autoridades municipais e das forzas vivas locais, decídese por un centro educativo recoñecido oficialmente para impartir estudos medios que lles permitan ás novas xeracións rurais e economicamente menos favorecidas cursar o bacharelato sen ter que desprazarse á cidade. Nace así no ano 1964 a Fundación María Seoane Colmeiro como titular xurídico do futuro colexio María Inmaculada. Acordada a construción dun edificio na finca legada, o padroado decídese pola congregación das Misioneiras da Doutrina Cristiá, que rexenta máis de vinte colexios. Inaugurado o 24 de setembro de 1967, a primeira alumna matriculada foi Eulalia Trabazo Taboada, de Silleda. Posteriormente, D. Vidal tira de terreos e constrúe dous pavillóns, un para internado femenino e residencia de monxas e o outro para aulas de primaria, amais dun polideportivo, gran novidade na contorna. Todo elo fixo que a contratación chegase a cerca de 50 traballadores en nómina. En 1982 un ictus pón fín á vida de D. Vidal aos 53 anos e 18 despois da súa chegada á parroquia de Silleda.

Benito Rivas Fondevila.

Placa colocada na praza do mesmo nome, na casa de Manuel López Rivas (Manolo de Juan), que colaborou comigo. É obra de Fernando García Blanco, con aumnos da Escola Taller San Lourenzo de Carboeiro, elaborada en granito de Baroña (Porto do Son). Subliñar a maneira de facer as gafas sobre os ollos, propio de grandes mestres coma García Blanco. Inscripción: O Ilmo. Sr. D. Benito Rivas Fondevila, orde o merito agricola das xentes do agro de Silleda. Gracias por facernos chegar… seguiremos loitando. Silleda XVI-V-MCMXCII.

Na mesma data colocouse o motivo central da fonte que aparece na praza, elaborado polos alumnos do obradoiro. Esa fonte estivo na Avenida do Parque, diante do Café Parque, e era chamada Fonte das Rás, pois tiña catro feitas de ferro. Manolo de Juan aínda recorda cando, durante dous anos, trouxo troitas collidas na Central de Ponte.

Nado en Siador no ano 1910 e finado o 18 de novembro de 1973, Benito Rivas Fondevila foi alcalde de Silleda (1971-1973) e presidente da Hermandad de Labradores y Ganaderos e da Cooperativa Hoxe. Ten no seu haber, o feito de ser o primeiro que lanzou a concentración parcelaria no Concello de Silleda, motivo polo cal lle concederon a Gran Cruz do Mérito Agrícola no ano 1968.

Camilo José Cela.

O propio escritor louvou o busto a el dedicado na Bandeira por ser o que mellor reflectiu as súas características. A obra foi encargada polo Concello de Silleda a Fernando García Blanco cando era docente da escola taller e está feito tamén en granito fino de Baroña. Un dos seus alumnos di que facer as gafas e os ollos é moi difícil e só poden conseguilo uns poucos escultores, os verdadeiros mestres. Está asentada sobre tres libros (Mazurca para dos muertos, La colmena e La familia de Pascual Duarte) nunha fonte redonda situada na rotonda que se fixo diante do Centro de Saúde da Bandeira. A escultura e a súa praza foron inaguradas o 24 de abril de 1994, sendo alcalde Juan Salgueiro Montouto e presidente da Xunta Manuel Fraga Iribarne.

Escritor nado en Iria Flavia no ano 1916 e morto en Madrid no ano 2002, Camilo José Cela é de sobra coñecido por ser Premio Nobel de Literatura no ano 1989, Príncipe de Asturias no 1987 e Nacional de Literatura no 1984. Antes do monumento, xa deixara a súa impronta en Trasdeza asistindo a unha edición da Festa da Empanada da Bandeira.

Manuel Dopazo Gontade.

Monumento ao famoso gaiteiro de corpo enteiro elaborado en granito blanco por Besada (Ponte Caldelas) en 2008. Foi instalada diante do auditorio da Bandeira, inaugurado en decembro de 2004 e que leva o seu nome. Tamén é ben recordar a figura do tenor Vales Mahía, a quen se dedica a praza do lado.

Nado en Manduas o 9 de maio de 1883, con só 10 anos, Manuel Dopazo Gontade gañou un con-curso de gaiteiros en Santiago. En 1902 emigrou a Buenos Aires, onde creou unha laureada agru-pación que durante case medio século foi aplaudida polas colonias galegas das nacións iberoame-ricanas. Gravou discos e actuou en películas co seu grupo. Tamén compuxo numerosas pezas para gaita. Fabricaba o seu propio instrumento e chegou a comercializalo en Buenos Aires, onde finou no ano 1952.

Homenaxe a Colmeiro.

Busto en granito gris instalado na Alcaldía do Concello de Silleda. Forma parte dunha serie de tres modelados feitos ao pintor Manuel Colmeiro Guimarás por Fernando Rodríguez García, encargados polo alcalde José Fernández Viéitez.

Tetraedro do Instituto.

Feito con formigón, pizarra de Quiroga e aceiro inoxidable, preside o patio do IES de Silleda desde o 21 de xuño de 2001, que a partir desa data pasouse a chamar Pintor Colmeiro. Cada cara leva varias placas de pizarra con motivos debuxados polos alumnos e nunha delas vai un debuxo do propio Colmeiro. Foi inaugurado por Emilia e Elena, muller e filla do pintor, respectivamente. Naquel acto, Fernando Cano explicou os tres motivos emblemáticos polos que executaba un tetraedro ou pirámide: significado da conxunción dos conceptos da tradición, presente e futuro, sentido artístico da existencia da vida e da morte e na honra das antigas pizarras das escolas de posguerra nas que os nosos maiores facían álxebra e número. Noutra ocasión tamén falou de que esa mesma figura era a que prevalecía na construción do edificio. Era director do centro naquel momento Álvaro Ariño.

Busto de Juan Salgueiro

Feito en granito traído de Padrón por Fernando Cano sobre base de aceiro corten co nome do finado alcalde no pedestal. Inaugurado o 18 outubro de 2015, preside a praza de Silleda que leva o seu nome, antes Praza da Feira Vella. Foi financiado mediante suscrición popular polos seus amigos e veciños.

Estatua de Juan Salgueiro

Tamén amigos e veciños costearon a estatua de corpo enteiro inaugurada o 5 de marzo de 2016 na Praza do Entroido da Bandeira, que desde entón pasou a levar o nome do alcalde. Obra de Moldes Koris SL, de Pozuelo de Alarcón (Madrid), está feita en resina, poliéster e fibra de vidro sobre banco de granito. Leva a inscrición: In memoriam, un pobo agradecido. Como anécdota, dicir que o traxe que está na escultura, así como a garavata, son reais. Tamén os zapatos que, segundo nos conta Javier López Caramés, foron os que calzou Salgueiro na súa voda; levan un baño de fibra por riba, ademais dunha pintura que semella bronce. O rostro foi sacado de cando Juan era moito máis novo que cando foi alcalde.

Juan José Salgueiro Montouto nace en Abades o 3 de agosto de 1946 e falece o 3 de marzo de 2015 na Bandeira, a causa dun aneurisma cerebral. Membro de Alianza Popular e cofundador do PP en Silleda, participou en varios mandatos na oposición, ata que foi elixido alcalde en 1987, cargo que ostentou ata 1999. Entre as súas obras máis destacadas cabe falar do polígono empresarial Área 33 ou o Parque Intercomarcal de Bombeiros. Tivo moita participación no IES Pintor Colmeiro, anque a asociación veciñal Olaia e outras forzas de Silleda tiraron inicialmente do carro. Creou o solar da residencia da terceira idade, hoxe en marcha, o centro de saúde da Bandeira, a Escola Taller San Lourenzo de Carboeiro, o cámping de Medelo, Galitráns... E foi un verdadeiro animador sociocultural, como así se demostra na cantidade de festas gastronómicas que creou. Hoxe ten dous monumentos e iso non se fai por casualidade. Sempre quedará na mente da xente o dito por el de que “sempre sería ben recibido en calquera casa do concello de Silleda”.

Nota: Este traballo está feito en varios capítulos debido á súa extensión. A exposición atende aos obxectivos precisos, como os monumentos que tocan as alegorías, as peregrinaxes, as esculturas relixiosas e, coma neste caso, os dedicados a bustos e a personaxes ilustres.

A pegada de Fernando Cano

Fernando Rodríguez García, coñecido como Fernando Cano, naceu en Costoia (Silleda) o 19 de agosto de 1963. Logo de pasar pola Escola Taller San Lourenzo de Carboeiro, tivo unha formación rigurosa na Escola de Artes Mestre Mateo de Santiago, onde se graduou en Deseño e Artes Plásticas na especialidade de Volume. Merece a pena destacar a súa experiencia docente como mestre de pedra en Silleda, A Estrada e Vilagarcía de Arousa. Como escultor propiamente dito, comeza a súa actividade no salón principal de Mestre Mateo e pasa a Vigo, A Estrada, Lalín, Silleda, Santiago, A Guarda, Madrid, Cuenca…, onde non só expuso obra de vulto, senón outro tipo de construcións bidimensionais. Andando o tempo, o seu traballo adquire características distintas. Xa emprega lousas, granito e cuarcitas. Tamén obras nas que se introduce de pleno no medio rural como é o caso único de Arte na veiga. Súa é A Saleta en bronce e ten obra na Arxentina, no campo de San Isidro, da Sociedad Hijos de Silleda.