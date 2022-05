Y al séptimo día, llegó el campanu del río Ulla. El ejemplar de 4,3 kilos sacado, como no podía ser de otra manera, en el Coto de Ximonde, fue sin embargo una captura especial. La noticia surgió en las primeras horas del día de ayer, cuando el Concurso Internacional de Pesca del Salmón daba sus primeros pasos, y su protagonista era de sobra conocido en las orillas del Ulla pero no por él, sino por su padre. El veterano pescador de salmón Julio Gallego, campeón de este mismo concurso hace nueve años, no pudo reprimir las lágrimas cuando su hijo José Antonio conseguía capturar su primer salmón. La bonita historia entre padre e hijo escondía sin embargo otra que comenzó el 15 de febrero en Terranova, donde perdieron la vida 21 marineros que viajaban a bordo del Villa de Pitanxo.

Muy cerca de donde sucedió el naufragio se encontraba el hombre que ayer consiguió sacar el primer salmón de la temporada en el río Ulla. Como nos cuenta, él es el oficial de puente del Playa Menduiña Dos, el barco que se encontraba más cerca del lugar del suceso y el primero en llegar. “Logramos rescatar a tres supervivientes y sacamos siete cadáveres”, nos explica con amargura. Quienes lo conocen afirman que ese suceso ha sido un duro golpe para él, al igual que para otros que lo vivieron de cerca y que trabajan habitualmente en la zona de Terranova. José Gallego alude a esa vida marinera y a sus meses embarcado para explicar su escasa experiencia en la pesca del salmón. “Mi padre es el que sabe. Él lleva 50 años pescando salmón. Yo pesco, pero principalmente truchas. En realidad esta es la segunda vez que vengo al concurso, porque si la temporada me coge embarcado ya no puedo venir”. Su primer salmón no se lo puso complicado. “Se porto bien. No tiró demasiado”, explica. “Es una sensación muy bonita. Mañana le tocará turno en Ximonde a mi padre. A ver si hacemos un doblete”, bromeó el pescador. Su salmón, sacado a cucharilla en el puesto de Penedo Redondo, dista mucho del que capturó su padre en 2013 para ganar el concurso. Ese pesó diez kilos y necesitó la ayuda de otros dos pescadores para sacarlo. Sin más noticias del salmón en A Estrada La tempranera pesca del campanu del Ulla llevó la ilusión a los participantes del Concurso Internacional de Pesca de Salmón después de seis jornadas iniciales de la temporada en las que no se registraron capturas. Sin embargo, esas ilusiones pronto quedaron en nada. El sábado finalizó sin que cayesen más salmones en las cañas de los cincuenta participantes en el concurso y, lo que es peor, viéndose pocos ejemplares en el río. El experto en la pesca de salmón en el Ulla y responsable de la web especializada www.asorillasdoulla.com, Salva Ortega, señalaba sin embargo que las condiciones eran perfectas para la pesca del salmón, especialmente por la temperatura. El río bajaba con poco caudal, aunque no a unos niveles exagerados. El único inconveniente que veía, y con el que coincidía José Antonio Gallego, es la presencia de mucho verdín, algo que dificulta mucho la pesca. Ortega se mostró sin embargo contento de que se capturase al menos un salmón, algo que recompensa el gran trabajo que realiza cada año la Sociedad Deportiva Río Ulla con la organización de este concurso. Hoy llega la segunda y última jornada El concurso internacional vivirá hoy su segunda y última jornada de pesca de salmón. Los 50 participantes vuelven a estar citados en los cotos salmoneros estradenses. Los 25 que ayer tuvieron la oportunidad de pescar en Ximonde, hoy tendrán que hacerlo en los cotos de Santeles, Sinde y Santeles. Hoy le toca a los otros 25 probar fortuna en el principal coto salmonero del río Ulla. De nuevo la jornada dará comienzo a las ocho de la mañana y finalizará en torno a las 21.00. A esa hora está prevista la organización de unos pinchos para todos los participantes. Además, se realizará la entrega de premios.