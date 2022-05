“Dende hai uns anos medrou a competencia desleal de xente que traballa en pisos”

Igor Shakn e Iryna Eysmont son un matrimonio ucraíno asentado dende hai décadas en Lalín. Rocío Fariñas, que rexenta o salón de peiteado XY na rúa Z, coñéceos dende que comezou a traballar como peiteadora, así que en canto chegaron os primeiros refuxiados da invasión rusa de Ucraína non dubidou en ofrecérsellespara facilitarlles roupa de neno, alimentos non perecedoiros e cortarlles o pelo gratis ás persoas refuxiadas. Hai outro salón na Estrada que tamén ten este xesto solidario.

–Tras tomar esta decisión, vostede ten tido clientes que están dispostos a pagarlle ese corte de pelo ás persoas refuxiadas e outros, que, sen embargo, critican o seu acto solidario. ¿Por que o fai?

–Porque teño dous fillos de curta idade e gostaríame que, se eu tivese que marchar do país, que alguén se encargue deles e tivese un xesto similar. Ademais, sempre conto que na casa onde nacín, a miña avoa tiña unha taza de caldo para calquer veciño que a precisase. Teño moi claro que hai moita xente que aínda non sabe qué significa ser xenerosa.

–Insisto en que é un xesto solidario de alguén que pertence a un sector que non foi alleo ás restriccións sanitarias nin á tremenda subida da enerxía. ¿Vense forzados a subir os prezos para compensar este incremento de gastos?

–Co encarecemento da enerxía, eu agora pago o dobre no recibo da luz, e non teño maneira de recortar gastos. Non podes, por exemplo, ter a sala a escuras. ¿Podemos subir os prezos? Non nos queda outra que incrementalos algo, pero non de tal xeito que nos cubran os custos, porque entón arriscámonos a perder clientela. O máis intelixente é subilos un mínimo, para que o cliente poida asumir ese incremento.

–Está claro que a suba da enerxía e da cesta da compra nos afecta a todos. ¿Nota que os usuarios prescinden de certos servizos, tanto polo aforro como por medo a contraer o COVID?

–No noso caso, a clientela en xeral acaba gastando un pouco máis ao mes, porque como dicía, a subida foi mínima e entón si piden outros servizos. Pode haber casos en que, por exemplo, decidas deixar de poñer mechas para recortar gastos, e limitarte a curtar o pelo. Pero hai xente maior, ou xente operada, que si precisa cortarse o pelo, poque é un servizo básico. De feito, durante o confinamento os salóns de peiteado fomos considerados servizos esenciais, como os supermercados, as ópticas ou as lavanderías, porque hai persoas maiores ou con problemas de mobilidade que si precisa estes servizos. É máis, eu dispoño de lavacabezas portátiles que lles deixo aos meus clientes se teñen algún familiar nesta situación.

–¿Hai casos en que o coste da enerxía, o aluguer, o IVE que soportan... está causando moira economía sumrxida. ¿Hai aquí competencia desleal, con salóns de peiteado que non cotizan?

–Asi é, desde hai uns anos cara agora creceu moito esa competencia desleal. Hai moita xente que presta servizos de peiteado, colocación de extensións ou manicura en pisos particulares. Como non cotizan á Seguridade Social nin teñen que afrontar gastos dun salón de peiteado,poden ofrecer prezos inferiores que o resto, porque todo o que perciban van ser beneficios.

–En vista da situación económica pola que estamos atravesando cre que moitos negocios do seu sector van ter que pechar?

–Non, non creo que cheguemos a iso. Pode ser que esta crise lles afecte máis a centros de estética que a salóns de peiteado, porque hai tratamentos de estética que poden custar, digamos, 300 ou 600 euros, e haberá clientes que deixen de contratalos. Era o que dicía antes: que podemos estar sen tinguirnos o pelo, pero cortar, temos que cortalo.

–E seguirán traballando pese a ese IVE do 21%, dos máis altos. Vostedes tiveron un IVE do 8% ata o ano 2012, e agora levan varias manifestacións e promesas do goberno, ainda incumpridas, para rebaixalo ao 10%. ¿Hai visos de que baixe?

–Eu penso que non. É curioso, porque durante a pandemia fomos considerados un servizo esencial, e iso despois de que a xente reclamase que seguisemos funcionando para atender aos clientes con problemas de mobilidade, pero pasou o confinamente e seguen consideránnos un luxo, así que continuamos cun IVE do 21%, dos máis altos. É máis, durante o confinamento tivemos axudas, si, pero nalgúns casos compensaba máis estar cerrado, porque as limitacións de aforo restrinxían moito a actividade.

–Agora que volve mencionar a pandemia sanitaria, os salóns de peiteado tiveron que aplicar durante estes dous anos esas restriccións de aforo ou eliminar revistas, e incluso deixar moi claro que xa antes do coronavirus era un dos sectores máis concienciados coa desinfección e a hixiene. Agora, pasada a pandemia, a clientela pode estar sen mascarilla no interior do local. ¿Cal é a tendencia maioritaria?

–Ui, agora é coma se o COVID quedase tan atrás como a Segunda Guerra Mundial (risas). Pois temos de todo, xente que ten precaución polas persoas que traballamos dentro e ou ben entra coa mascarilla ou ben nos pregunta qué preferimos, que a empregue ou non. Outras persoas xa entran directamente sen ela. Eu, en realidade, prefiro que mentres estén dentro da sala permanezcan coa mascarilla, máis que nada polo resto da clientela.A sorte, no meu caso, é que a sala é grande e permitiunos cumplir coas restricciósn de aforo, e agora, na actualidade, tamén nos posibilita que a clientela garde a distancia de seguridade.

–Dende fóra, sempre tiven a sensación de que non é un sector unido, que hai unha especie de guerra por ‘roubar’ clientes entre cada negocio. ¿É así?

–O problema está en que hai que entender que é precisa a competencia sana. En calquera sector, se tés outros negocios que fan o mesmo ca ti, obrígante a renovarte, a reciclarte e a ir incorporando novos servizos. Se non hai competencia, acabas acomodándote.