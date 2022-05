De “ridículo extremo” califican Compromiso por Lalín y PSOE la renuncia del gobierno local a reubicar el parque canino en una parcela situada entre la Avenida Xosé Cuiña y el centro comercial tras una reunión con una veintena de vecinos que le mostraron su oposición. Lamentan el empecinamiento del ejecutivo de José Crespo en cambiar la instalación de su actual emplazamiento, entre Fonte Sanguiña y la estación de autobuses, “simplemente por no dar la razón” al cuatripartito.

El coordinador de CxL cuestiona los 20.700 consignados, que es “más de lo que se les da a asociaciones de Lalín que trabajan con personas en riesgo de exclusión”, para reubicar el parque “porque no lo querían afines a su partido que ahora llevan tres años callados”. Rafael Cuiña pide a Crespo que “dé la cara y deje de escudarse en concejales como Nardo Seijas, que es la demostración de la incapacidad de un representante público, ya que no se conoce nada que hiciera en tres años, más que cobrar una retribución de 1.200 euros mensuales por pasear por Lalín”.

“Un pasito para adelante, un pasito para atrás”, ironiza la concejala socialista Alba Forno, tras conocerse el cambio de opinión del gobierno sobre la reubicación del parque, que incluso había sido aprobada ya en pleno. Quiere saber cuántas reuniones previas a la decisión mantuvo el gobierno con la ciudadanía antes de decidir el emplazamiento. “Además del despilfarro, están perdidos y desorientados y, por simples egos de conocidos afiliados del PP, quieren mover el parque canino existente, que, como ya es sabido y está documentado, no ha dado pie a quejas en estos últimos años”, arguye. Además, sostiene que “la gente no entiende la decisión de llevar un parque bien situado, cerca del centro urbano, y que no produce molestias a una finca de similares dimensiones alejada del centro que solo va a servir para tirar el dinero”.