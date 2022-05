A Asociación de Empresari@s do Deza e o Centro Comercial Aberto (CCA) de Lalín activan o próximo venres, día 13, a campaña de dinamización Comercio local para ti, para fomentar as ventas n a ponte do Día das Letras Galegas. Os locais asociados poderán repartir boletos entre os clientes, para que merquen flocos de millo nun posto da Praza da Igrexa. Noutro posto desta praza poderán probar sorte no panel plinko, para obter vales de compra de 5 e 10 euros. Haberá, xogos populares en Xoaquín Loriga e nun tramo da Principal.