Chegou o día, o Gran Día! O esperado, o desexado. O sol resplandecente brillaba con gañas de participar na Romaría. Rosa, a pregoeira deste ano, tamén brillou no ceo de San Marcos cun pregón de mestría, cun sabio percorrido desde Alexandría ata Lamela, pasando por Xerusalén e Venecia.

Grazas, Rosa, pola túa maxistral pincelada que, xunto aos predecesores pregoeiros e distinguido público que nos visita cada ano, facedes que a romaría enxebre, relixiosa e gastronómica de San Marcos sexa un lugar de encontro para o deleite e o fomento de novas amizades. Grazas a todos os asistentes polo voso apoio que nos anima a seguir traballando por esta “Romaría de San Marcos”, con un sinxelo agradecemento.

Este ano a novidade foi o recoñecemento que se fixo aos nove anteriores pregoeiros e á pregoeira da presente edición desta romaría de San Marcos co descubrimento dos monólitos con placas identificadoras de cada un deles. Que son, por orde de intervención: Xosé Luna Sanmartín (mestre, escritor e poeta); Valentín García Gómez (secretario xeral de Política Lingüística); Luis Reimóndez Fernández (activista cultural, presidente da Fundación Neira Vilas), falecido; Rosalía Morlán Viéitez (profesora de enfermería, escritora e poeta); Ramiro Varela Cives (doutor xefe do servizo de cirurxía pediátrica do CHUS); Alfonso Varela Durán (médico humanista, presidente de F. A Estrada), falecido; Xosé Luis Blanco Campaña (presidente fundador da RTVG); José Ignacio Carro Otero (médico, presidente da Real Academia de Medicina), falecido; Xoán Xosé Fernández Abella (licenciado en Dereito, escritor e mestre); e Rosa María Ferreira Castro (mestra e directora do CEIP do Foxo, A Estrada).

No nome dos tres falecidos descubriron o monólito os familiares, os sete restantes asistiron todos, sendo agasallados cun ramo de flores e aplausos de tódolos asistentes á gran Romaría de San Marcos á que os veciños acudiron en masa e tamén os amigos.

*Promotor da Romaría de San Marcos en Lamela